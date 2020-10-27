Кинотеатрам Алматы разрешили возобновить деятельность

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - Главный государственные санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин разрешил кинотеатрам мегаполиса возобновить свою деятельность, передает Kazakhstan Today.

По словам Жандарбека Бекшина, кинотеатрам Алматы разрешено открыться с 26 октября.

Заполняемость не более 30%, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и соблюдении требований постановления главного санитарного врача Казахстана №57", - подчеркнул главный санврач города.

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