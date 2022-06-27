Китай и Казахстан возобновляют авиасообщение с 1 июля

АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - АО "ЛОТТЕ Рахат" сделало официальное заявление, в котором опровергло недостоверную информацию о судебном процессе с пострадавшей на производстве сотрудницей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

АО "ЛОТТЕ Рахат", как любая крупная компания, внимательно отслеживает ситуацию, которая складывается вокруг предприятия в информационном пространстве.

В последние дни в средствах массовой информации и социальных сетях активно распространяется информация о том, что в декабре 2021 года на нашем производстве произошел несчастный случай, в результате которого работница предприятия Долгиева А. получила производственную травму и лишилась части руки. Распространяется версия о том, что "… бывшая сотрудница судится с огромной компанией, но компания отказывается компенсировать моральный вред и купить пострадавшей протез". В этой связи мы ответственно заявляем, что эти сведения не соответствуют правде, поданы однобоко и не отражают истинного положения дел.

Хотим подчеркнуть, что АО "ЛОТТЕ Рахат" не уклонялось и не уклоняется от своих обязательств перед Долгиевой А. и не отказывалось и не отказывается их исполнить. Судебных исков к нам подано не было, соответственно, Долгиева А. с компанией не судится. Кроме того, Аза является сотрудником компании, и компания сохраняет за ней место работы. С момента получения травмы ей оплачивается больничный лист в полном объеме (100% от средней заработной платы), также ей была оказана материальная помощь для первоначальных нужд в размере 1 000 000 тенге в соответствии с коллективным договором. По мере того как Долгиева А. сможет приступить к работе, ей будет предоставлена позиция с легкими условиями труда с оплатой не ниже, чем на прежней должности. Дополнительно она будет получать ежемесячные страховые выплаты, точный размер которых будет определен страховой компанией. В зависимости от их размера Компания рассматривает дополнительные виды компенсаций своей сотруднице в соответствии со сложившейся практикой и традициями.

Но на данный момент, как акционерное общество, мы обязаны действовать в правовом поле. Если по порядку:

15.02.2022 года в адрес АО "ЛОТТЕ Рахат" была направлена досудебная претензия с требованиями о возмещении Долгиевой А.А. расходов по оплате протезно-ортопедического изделия, а также суммы морального вреда.

03.03.2022 года был направлен ответ на досудебную претензию со ссылкой на статью 159 Трудового кодекса РК, из императивных норм которого следует, что индивидуальные трудовые споры подлежат обязательному рассмотрению согласительной комиссией.

29.03.2022 года претензия Долгиевой А. к работодателю была рассмотрена на согласительной комиссии.

Решением согласительной комиссии в удовлетворении требования по возмещению расходов было отказано. Основанием для отказа послужило:

Работник не представил в согласительную комиссию какие-либо документы (заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности работника) в соответствии с требованиями законодательства РК, в связи с чем работодатель не имел основания для произведения выплат гр. Долгиевой А.А. Согласительная комиссия не рассматривает вопросы по взысканию морального ущерба, разрешение которых законодательством отнесено к исключительной компетенции судов.





В целях защиты прав работников при несчастных случаях АО "ЛОТТЕ Рахат" ежегодно заключает договоры обязательного страхования. В исполнение условий договора страхования в установленном законодательством порядке АО "ЛОТТЕ Рахат" был сдан полный пакет документов в страховую компанию для возмещения вреда в связи с наступлением страхового случая по несчастному случаю, как только документы были представлены.

В ближайшее время будет определен размер компенсации.

Повторим, наша компания ведет политику открытости в отношениях с прессой, мы всегда прислушиваемся к конструктивной критике и готовы к диалогу.

В заключение хотим подчеркнуть, что компанией будут предприняты меры в защиту деловой репутации и распространители порочащих сведений будут привлечены к ответственности".