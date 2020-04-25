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Китайские врачи завершили свою миссию в Казахстане

24.04.2020, 09:25 8425
Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Китайские врачи завершили свою работу в Казахстане и вернулись домой, передает Kazakhstan Today. 
 
Обратный перелет группы медицинских специалистов в Китай был осуществлен силами военно-транспортной авиации ВВС Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
 
Визит группы из 10 китайских врачей продолжался 15 дней, начиная с 9 апреля. За это время специалисты из Поднебесной посетили медицинские учреждения, в рамках семинаров, тренингов и конференций поделились с казахстанскими коллегами опытом в профилактике коронавирусной инфекции и лечении больных COVID-19, рассказали об алгоритме выявления зараженных и их изоляции, методах эпидемиологических исследований, диагностики и правилах предотвращения инфицирования медицинского персонала. 
 
Участие в мероприятиях приняли также военные врачи. В настоящее время военный медперсонал также задействован в лечении больных коронавирусом и продолжит оказывать необходимую помощь в борьбе с опасной инфекцией.

По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2334 человека, 560 человек выздоровели.
 

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