Китайские врачи завершили свою миссию в Казахстане

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Китайские врачи завершили свою работу в Казахстане и вернулись домой, передает Kazakhstan Today.

Обратный перелет группы медицинских специалистов в Китай был осуществлен силами военно-транспортной авиации ВВС Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Визит группы из 10 китайских врачей продолжался 15 дней, начиная с 9 апреля . За это время специалисты из Поднебесной посетили медицинские учреждения, в рамках семинаров, тренингов и конференций поделились с казахстанскими коллегами опытом в профилактике коронавирусной инфекции и лечении больных COVID-19, рассказали об алгоритме выявления зараженных и их изоляции, методах эпидемиологических исследований, диагностики и правилах предотвращения инфицирования медицинского персонала.

Участие в мероприятиях приняли также военные врачи. В настоящее время военный медперсонал также задействован в лечении больных коронавирусом и продолжит оказывать необходимую помощь в борьбе с опасной инфекцией.





По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2334 человека, 560 человек выздоровели.

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