Клиенты Air Astana могут бесплатно перебронировать или вернуть авиабилеты в Гонконг

Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - В связи с беспорядками в Гонконге, пассажирам "Эйр Астаны", вылетающим в Гонконг до 30 ноября, разрешено бесплатное перебронирование и возврат авиабилетов, передает Kazakhstan Today.





"В связи с беспорядками в Гонконге, пассажирам "Эйр Астаны", вылетающим в Гонконг до 30 ноября, разрешено бесплатное перебронирование и возврат авиабилетов. Пассажиры, вылетающие после этой даты могут перебронировать/вернуть билеты по стандартным правилам тарифа", - сообщили в авиакомпании.





Беспорядки в Гонконге продолжаются несколько дней - антиправительственные демонстранты перекрыли ряд дорог и развязок, разбили сотни светофоров по всему городу. В частности, по данным ТАСС, в настоящее время полностью блокировано движение транспорта по ключевому автомобильному туннелю "Кросс-харбор", который соединяет остров Гонконг с материковой частью мегаполиса.





Въезд в платный туннель был перекрыт протестующими студентами близлежащего Политехнического университета. Они раскидали на проезжую часть мусор, цветочные горшки и возвели баррикады из бамбука. По сообщениям местного телевидения, в настоящее время продолжается противостояние между полицией и десятками учащихся этого вуза, которые забаррикадировались на территории кампуса. Они обстреливают стражей порядка из луков, кидают бутылки с зажигательной смесью. Спецподразделения отвечают слезоточивым газом.





Беспорядки отмечены и в районе других вузов - основу радикальных протестующих составляют студенты. Из-за транспортного хаоса приостановлены занятия во всех школах. С перебоем работает метро, некоторые станции закрыты, нарушено движением автобусов по десяткам маршрутов. Многие офисные сотрудники не поехали на работу. Департамент труда правительства Гонконга в связи со сложившейся ситуацией призвал работодателей обеспечить гибкий график персоналу и с пониманием отнестись к их возможным опозданиям или пропускам.

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