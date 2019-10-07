Кокшетау. 6 октября. Kazakhstan Today - Ключи от квартир в новом жилом доме вручили 40 семьям в Буландынском районе Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Ключи от квартир в новом 40-квартирном жилом доме, построенном в райцентре - городе Макинске по программе "Нурлы жер", торжественно вручил новоселам аким Буландынского района Талгат Ерсеитов. Он поздравил их со знаменательным событием и пожелал каждому из них счастья и благополучия, сообщила Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики области.

Обладателями квартир стали представители самых разных категорий населения. 20 однокомнатных, 12 двухкомнатных и 8 трехкомнатных квартир в порядке очереди получили местные жители из числа социально уязвимых слоев населения, детей-сирот, не достигших 29 лет, и многодетные семьи.

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