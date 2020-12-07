КНБ РК предупредил жителей столицы о перебоях с доступом к зарубежным сайтам

Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан сообщило о предстоящих учениях "Кибербезопасность Нур-Султан-2020" с 6 декабря, передает Kazakhstan Today.

В текущем году в связи пандемией и переходом на дистанционные формы работы участились кибератаки на цифровое пространство страны, подчеркнули в ведомстве. В частности, в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кибератак в Казнете выросло почти в 2,7 раз.

К защите от киберугроз будут привлечены Национальный координационной центр информационной безопасности и система "Киберщит Казахстана", Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА), а также силы и средства Оперативных центров информационной безопасности КВОИКИ и операторов связи, подразделений по обеспечению информационной безопасности государственных органов и частных компаний", - говорится в совместном заявлении обоих ведомств.

В период проведения киберучений могут возникать проблемы с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам, которые можно устранить, установив сертификат безопасности.

Для получения детальной информации по его установке необходимо обращаться к операторам связи на их официальные интернет-ресурсы и в службы технической поддержки.

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