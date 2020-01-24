Код аэропорта Нурсултан Назарбаев сменят в апреле 2020 года

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - Смена кода Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане произойдёт в апреле 2020 года , передает Kazakhstan Today.

В Алматы состоялся второй круглый стол руководителей авиакомпаний стран Центральной Азии и представителей Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), на котором стороны обсудили перспективы развития авиации в отрасли, вопросы стратегии и нормативно-правовой базы Европейского союза по воздушному сообщению, аэропортовые сборы и системы данных о пассажирах API-PNR, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В ходе круглого стола казахстанские авиационные власти презентовали впервые внедренный в странах СНГ новый подход по регулированию отрасли с созданием АО "Авиационная администрация Казахстана", которой представители ИАТА и авиационные эксперты дали положительную оценку.

Также участники заседания отметили внедрение режима "Открытого неба" в основных аэропортах Казахстана в качестве положительного момента в развитии гражданской авиации Центральной Азии.

В рамках круглого стола была проведена встреча председателя комитета гражданской авиации МИИР РК с региональным руководителем ИАТА Раймондсом Грунтисом, на которой было получено подтверждение, что смена кода аэропорта Нурсултан Назарбаев произойдёт в апреле 2020 года . В настоящее время проводятся соответствующие процедуры", - информирует пресс-служба.

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