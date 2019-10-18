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В 2020 году будет изменен код аэропорта Нур-Султана

17.10.2019, 11:14 8668
Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Код аэропорта Нур-Султана будет изменен в январе 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 
Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан ведется планомерная работа по изменению трехбуквенного кода аэропорта города Нур-Султан.
 
"14 октября в городе Варшаве (Польша) состоялось Совещание по стандартам пассажирских перевозок (Passenger Standards Meeting) ИАТА с участием всех членов ИАТА, в ходе которой была поддержана казахстанская инициатива по внесению изменений в Резолюцию 763 ИАТА, которая предоставит возможность изменить трехбуквенный код аэропорта города Нур-Султана (TSE)", - сообщили в ведомстве.
 
В настоящее время рассматриваются несколько вариантов нового кода столичного аэропорта и окончательный вариант находится в процессе обсуждения.
 
Процедура изменения Резолюции 763 требует определенного времени, и вступление в силу изменений ожидается в январе 2020 года. После этого ИАТА будет утвержден финальный вариант кода.
 

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