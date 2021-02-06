Когда казахстанцам можно будет не возить с собой водительские удостоверения и техпаспорта

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Когда казахстанцы смогут не возить с собой водительские удостоверения и техпаспорта, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения" . В декабре 2019 года президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поднял вопрос о проверке водительских документов через информационные системы, позволив водителям не носить с собой их бумажные варианты, и поручил МВД внести изменения и дополнения в законодательные акты. Новый закон вступает в силу с 13 февраля текущего года", - сообщил Тургумбаев.

Он напомнил, что ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских документов предусматривалось предупреждение (если впервые) или штраф 5 МРП.

Теперь водителям при управлении автомобилем достаточно будет иметь при себе только один документ - удостоверяющий личность. Выданные в Казахстане водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, а также документ, подтверждающий прохождение техосмотра, полицейский будет проверять через планшет. А в населенных пунктах и на трассах, где нет доступа к сети Интернет, проверка будет осуществляться по каналам радиосвязи", - уточнил министр.

По его словам, новые нормы не коснутся иностранцев, не имеющих казахстанское водительское удостоверение и управляющих транспортом, не зарегистрированным в Казахстане.

Хочу отметить, что такая же возможность управлять автотранспортом без водительских документов внедрена в таких странах, как Грузия, Украина, Польша, Латвия и Литва, где также были внесены соответствующие изменения в национальные законодательства. Исключение обязанности водителей иметь при себе и предъявлять водительские документы - это еще один шаг, направленный на развитие современной технологичной "сервисной" полиции. Государство значительно упростило управление транспортом, но водители по-прежнему должны помнить о своей ответственности за безопасность других участников дорожного движения. Поэтому, пользуясь случаем, хочу призвать и водителей, и пешеходов к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения и культуры вождения. Потому что дорога не прощает ошибок", - заключил Тургумбаев.

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