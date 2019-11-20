Фото: kokshetau.akmo.gov.kz

Кокшетау. 19 ноября. Kazakhstan Today - Кокшетауцев попросили сообщать в городской акимат об открытых люках канализации, передает Kazakhstan Today.

Прошу высылать на аккаунт акимата города @7162akimdigi адреса, где открыты люки, где отсутствует изоляция, оголены трубы и есть другие нарушения. По мере поступления заявок коммунальные службы будут выезжать для устранения всех вышеуказанных нарушений. Вместе мы сможем сделать наш город лучше", - обратился к горожанам аким Кокшетау Амангельды Смаилов.

Он поручил коммунальным службам усилить работу по замене поврежденных крышек.

На данный момент в акимат через соцсети поступило 50 обращений об открытых люках, 33 из них были закрыты новыми крышками, 17 временно закрыты бетонными плитами. Работа продолжается.

С начала года кокшетауские коммунальщики поменяли перекрытие на 480 люках канализационных, тепловых и телекоммуникационных колодцев. Более 50 из них закрыты за последние две недели, сообщается на сайте городского акимата.

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