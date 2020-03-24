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Количество зараженных коронавирусом в Казахстане возросло до 62

23.03.2020, 13:58 7912
Количество зараженных коронавирусом в Казахстане возросло до 62
Алматы. 23 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане зарегистрирован 32-й случай заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Министерства здравоохранения РК, на сегодняшний день в стране подтверждены 62 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 32 случая, в Алматы - 26 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 330 тысяч, скончалось более 14 тысяч. 


Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 

 

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