Количество зараженных коронавирусом в Казахстане возросло до 62

Алматы. 23 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане зарегистрирован 32-й случай заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, на сегодняшний день в стране подтверждены 62 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 32 случая, в Алматы - 26 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 330 тысяч, скончалось более 14 тысяч.









Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.





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