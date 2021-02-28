Командир самолета Ан-2 рассказал об аварийной посадке

Напомним, 26 февраля воздушное судно АН-2 авиакомпании "Азия Континенталь", выполнявшее санитарный рейс РРК5481 по маршруту Боралдай - Кеген, совершило вынужденную посадку 1,5 километра восточнее автомобильной дороги Боралдай.
При выполнении взлета и набора высоты 50 метров я почувствовал падение и заметил, как двигатель начинает терять мощность и начинается тенденция к снижению. Я его плавно развернул с целью возврата в аэродром вылета. В связи с тем что на борту находились пассажиры и находились над населенным пунктом, я выбрал, насколько мне было возможно, район приземления", - рассказал он.
На борту находились 5 человек. Жертв и пострадавших нет, сообщили в МИИР РК.
Управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК ведет расследование авиационного события.
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