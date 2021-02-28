Командир самолета Ан-2 рассказал об аварийной посадке

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Командир самолета Ан-2 Тахир Утегенов рассказал о том, что случилось в полете и почему он принял решение совершить аварийную посадку, передает Kazakhstan Today.





При выполнении взлета и набора высоты 50 метров я почувствовал падение и заметил, как двигатель начинает терять мощность и начинается тенденция к снижению. Я его плавно развернул с целью возврата в аэродром вылета. В связи с тем что на борту находились пассажиры и находились над населенным пунктом, я выбрал, насколько мне было возможно, район приземления", - рассказал он.

На борту находились 5 человек. Жертв и пострадавших нет, сообщили в МИИР РК.

Управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК ведет расследование авиационного события.

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