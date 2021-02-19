Комитет госдоходов запустил виртуального помощника

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Информацию о рассмотрении письма государственным органом теперь можно получить с помощью чат-бота, созданного в мессенджере Telegram, передает Kazakhstan Today.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предлагает воспользоваться новой услугой виртуального помощника "KGDkantselyariya", созданного на площадке мобильного приложения Telegram.

Виртуальный помощник @KGD_KANTSELYARIYAbot создан для удобства налогоплательщиков и оперативного получения ими следующей информации по вопросу документооборота: входящий номер и дата обращения; исходящий номер и дата ответа от Комитета на обращение; данные ответственного исполнителя в Комитете по обращению налогоплательщика (Фамилия, имя, отчество и номер телефона)", - сообщили в пресс-службе КГД.

Для получения информации в чат-боте необходимо написать фамилию, имя, отчество или полностью наименование организации, дату и исходящий номер обращения. Услугой можно воспользоваться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 09.00 до 18.30, отмечается в сообщении.

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