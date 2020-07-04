Комитет по защите прав потребителей подал второй иск к Bek Air по возмещению стоимости билетов

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Комитет по защите прав потребителей (КЗПП) Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан подал второй иск к авиакомпании АО "Bek Air" по возмещению стоимости билетов отмененных авиарейсов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 3 июля 2020 года, Комитет по защите прав потребителей подал второй иск к Bek Air в Турксибский районный суд Алматы.

КЗПП представляет интересы 81 человека, выкупившего 177 авиабилетов на общую сумму 5 902 916 тенге, перевозчиком которых является ответчик. Требования КЗПП - признать право потребителей услуг АО "Бек Эйр" на возмещение полной стоимости ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя и взыскать суммы уплаченных за авиабилеты в пользу потребителей", - сообщили в пресс-службе МТИ РК.

Отмечается, что все поступающие обращения будут дополнительно включатся в иск. Для этого потребителям необходимо направить в КЗПП заявление установленной формы, которую можно скачать на сайте по ссылке: https://beta.egov.kz/memleket/entities/mti-kzpp/documents/details/12756?lang=ru.

Заявления принимаются через:

- портал электронного правительства: https://egov.kz/cms/ru/services/citizen_and_the_government/e_app;

- телеграмм-бот kzpp_bot.

Вместе с заявлением необходимо также приложить:

- копии документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении);

- копии документов, подтверждающих оплату (фискальный чек и т.п.);

- копию билета;

- сведения о банковских реквизитах заявителя (банковская выписка);

- документы, подтверждающие, что ранее потребитель уже обращался в Bek Air по данному вопросу (копии, скрины и др.).

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск комитета к Bek Air о признании прав потребителей на возмещение полной стоимости ранее приобретенных билетов. Согласно решению суда, виакомпания Bek Air обязана вернуть 890 пассажирам почти 52 млн тенге за 1636 билетов.

Напомним, самолет Bek Air потерпел крушение близ Алматы в конце декабря прошлого года. Погибли 12 человек. Авария запустила череду проверок в компании со стороны госорганов. Выяснилось, что компания Bek Air эксплуатировала старые самолеты с серьезными техническими проблемами. Основной версией авиакатастрофы комиссия назвала обледенение судна.

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