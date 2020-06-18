Суд обязал Bek Air вернуть пассажирам деньги за билеты

Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Турксибском районном суде города Алматы завершено рассмотрение гражданского дела по иску Комитета по защите прав потребителей к авиакомпании Bek Air о признании прав потребителей на возмещение полной стоимости ранее приобретенных билетов, передает Kazakhstan Today.

Согласно решению суда, иск был полностью удовлетворен. Авиакомпания Bek Air обязана вернуть 890 пассажирам почти 52 млн тенге за 1636 билетов, сообщает телеканал КТК

Суд решил исковое заявление Комитета по защите прав потребителей удовлетворить. Признать право потребителей услуг АО Bek Air на возмещение полной стоимости ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей.

Обязать АО "Bek Air" возместить полную стоимость ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя. Взыскать с АО "Bek Air" уплаченную сумму за авиабилеты в пользу потребителей", - зачитала постановление судья Алия Менлибаева.

Напомним, ранее ответчик иск не признавал , ссылаясь на то, что туристы брали билеты по так называемым "специальным" тарифам, и их посадочные талоны считаются невозвратными.

Самолет Bek Air потерпел крушение близ Алматы в конце декабря прошлого года. Погибли 12 человек. Авария запустила череду проверок в компании со стороны госорганов. Выяснилось, что компания Bek Air эксплуатировала старые самолеты с серьезными техническими проблемами. Основной версией авиакатастрофы комиссия назвала обледенение судна.

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