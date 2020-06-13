Сумма иска к Bek Air выросла до 52 млн тенге

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - На несколько миллионов тенге выросла сумма иска к авиакомпании Bek Air, передает Kazakhstan Today.

В Алматы состоялось очередное заседание суда , на котором интересы пассажиров представляет Комитет по защите прав потребителей. Напомним, речь идет о возврате пассажирам денег за билеты, купленные у Bek Air, сообщает " Хабар 24 ".

В этот раз к процессу присоединилась и третья сторона - компания Aviata как агент по продаже билетов перевозчика. Суд определял долю их ответственности за возврат средств. Названа новая цифра компенсации. Она составила порядка 52 миллионов тенге. Сумма увеличилась за счёт роста количества заявлений пассажиров: оно выросло с 700 до 890.

Между тем сам ответчик не признаёт иск. Ссылаясь на то, что туристы брали билеты по так называемым "специальным" тарифам и их посадочные талоны считаются невозвратными.



Однако представители комитета по защите прав потребителей апеллируют к статье закона "О воздушном пространстве". В нем чётко прописано, что, если пассажир не вылетел в пункт назначения по вине перевозчика либо в связи с отменой рейса, возврат стоимости обязателен.

Тем временем арест с имущество авиакомпании ещё не снят. На следующей неделе участники судебного процесса приступят к прениям, после чего суд вынесет свой вердикт.

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