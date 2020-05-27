Имущество авиакомпании Bek Air арестовано

Алматы. 26 мая. Kazakhstan Today - Наложен арест на имущество АО Bek Air, сообщили Турксибском районном суде Алматы, передает Kazakhstan Today.
Как сообщалось ранее, Комитет по защите прав потребителей подал иск на авиакомпанию Bek Air в Турксибский районный суд Алматы. В Комитет по защите прав потребителей обратились граждане по вопросу возврата денежных средств за приобретенные билеты.
Напомним, авиакомпания обязана выплатить сотрудникам компенсации и вернуть пассажирам деньги за ранее выкупленные билеты.
Самолет Bek Air потерпел крушение близ Алматы в конце декабря прошлого года. Погибли 12 человек. Авария запустила череду проверок в компании со стороны госорганов. Выяснилось, что Bek Air эксплуатировала старые самолеты с серьезными техническими проблемами. Основной версией авиакатастрофы комиссия назвала обледенение судна.
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