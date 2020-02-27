Пассажиры не могут вернуть деньги за покупку билетов Bek Air

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Около 600 пассажиров не могут вернуть свои деньги за покупку билетов на рейсы авиакомпании Bek Air, передает Kazakhstan Today.

Авиакомпания Bek Air, которая уже почти 2 месяца не поднимает в небо свои самолеты, до сих пор не рассчиталась с клиентами, сообщает телеканал КТК .

В настоящее время по тем людям, которым компания до сих пор не возвратила, Комитет по защите прав потребителей подал исковое заявление в суд на возврат, возмещение этой стоимости. Порядка 100 человек обратилось. Еще 500 человек на базе нашей горячей линии call-центра были проконсультированы и тоже формируют пакет документов в рамках этого искового заявления", - рассказал председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев.

При этом речь идет только о тех, кто обратился за помощью в профильное ведомство. Точное количество казахстанцев, которые не могут вернуть деньги за билеты, неизвестно.

Тем временем государство выплатило компенсации всем пострадавшим при крушении самолета авиакомпании Bek Air. Всего их 52 человека. Сейчас они ждут страховых выплат.

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