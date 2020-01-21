Авиаадминистрация Казахстана нашла неудовлетворительным состояние флота "Бек Эйр"

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК озвучили результаты проверки авиакомпании "Бек Эйр", проведенной в связи с авиакатастрофой под Алматы и последующей приостановкой действия сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в МИИР, решение о приостановлении деятельности авиакомпании обосновано тем, что за последние три года в у "Бек Эйр" произошли два крупных происшествия. Кроме того, исходя из предполагаемого количества наработанных за это время летных часов, частота серьезных проблем с безопасностью была значительно выше допустимого уровня безопасности для пассажирского авиаперевозчика. В результате была инициирована тщательная проверка действующего сертификата эксплуатанта авиакомпании, в ходе которой "Авиационная администрация Казахстана" (AAK) выявила ряд нарушений.

Во-первых, было установлено, что АО "Бек Эйр" не смогло контролировать поддержание летной годности воздушного флота путем полного и надлежащего ведения учета. Сведения технических журналов не соответствуют данным процесса переноса компонентов с одного воздушного судна на другое. Отчеты показывают, что АО "Бек Эйр" регулярно использует этот процесс, когда компоненты одного самолета снимаются для установки на другое воздушное судно. Эти действия вызывают вопросы об учете наработки компонентов и регистрации часов эксплуатации. Также это свидетельствует о неспособности АО "Бек Эйр" получать запасные части из-за недостатка финансирования или сложности получения запасных частей для старых самолетов", - подчеркнули в ведомстве.

Также, по информации МИИР, "самым серьезным наблюдением является снятие с авиационных двигателей табличек, которые показывают информацию о серийных номерах для отслеживания часов и циклов. В связи с этим идентификация двигателей не может быть проверена, также не могут быть подтверждены их действительно наработанные часы и циклы".

В ходе проверки было выявлено несколько двигателей с такой проблемой, что ставит под сомнение годность всех авиационных двигателей, эксплуатируемых компанией. При этом производитель авиационных двигателей Fokker-100 - компания Rolls Royce сообщила, что с тех пор, как эти самолеты поступили в эксплуатацию в Казахстан, к ним не поступала информация о капитальном ремонте данных двигателей.

Rolls Royce также сообщила в АО "Авиационная администрация Казахстана" о том, что процедуры, требующей снятия таблички с данными, не существует и что ни при каких обстоятельствах она не разрешит делать это с действующим двигателем", - отметили в МИИР.

По данным ведомства, второй основной проблемой летной годности является существенное количество замен агрегатов с одного самолета на другой, а также отсутствие инвентарного контроля, необходимого для их управления. Этот процесс не контролируется должным образом, что потребует дальнейшего изучения вопросов по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов авиакомпании.

Также существует множество других нарушений, таких как статус ELT (аварийный радиомаяк), нехватка противопожарной защиты грузовых отсеков, спасательных жилетов и т.д., которые применимы ко всем самолетам. В целом состояние флота оценивается как неудовлетворительное, что ожидаемо, учитывая возраст самолетов, а также состояние процедуры по поддержанию летной годности. Это подтверждает то, что в связи с обширным перечнем нарушений, сертификаты летной годности не могут быть восстановлены до тех пор, пока нарушения не будут устранены и пока Авиационная администрация не убедится в том, что летная годность воздушных судов находится на приемлемом уровне", - заявили в МИИР.

Вместе с тем проверка выявила большое число нарушений в части летной эксплуатации.

Особую озабоченность вызывает вопрос подготовки кадров АО "Бек Эйр", поскольку проверка документации свидетельствует о серьезных недостатках в вопросах обучения по безопасности и их учета в компании. Очевидно, что записи недостаточно подробны или содержат значительные отклонения, которые ставят под сомнение их достоверность. Здесь следует принять меры для улучшения процесса подготовки кадров, чтобы все экипажи были должным образом обучены правильной эксплуатации самолета", - проинформировали в МИИР.

В частности, во время изучения видеодоказательств в аэропорту Алматы было выявлено, что экипажи АО "Бек Эйр", готовя свои самолеты к полету, в основном не проводят обход либо проверку крыла, как того требует руководство по эксплуатации воздушного судна. Вместе с тем в руководстве по эксплуатации самолета Fokker 28-100 четко указано, что крыло самолета должно проверяться перед каждым полетом, для самолетов этого типа в руководстве указывается, как должна выполняться эта проверка. Эта процедура была введена в качестве директивы по летной годности после катастрофы в городе Скопье в Македонии в 1993 году. Крыло необходимо тактильно (руками) проверить в трех точках вдоль передней кромки на верхней поверхности, нижней поверхности и передней части крыла. В руководстве говорится, что если есть лед, то крыло должно быть от него очищено. Из изученных видеозаписей подготовки самолетов АО "Бек Эйр" видно, что данная проверка не проводилась.

В отчетах о тренировках нет свидетельств того, что проводилась подготовка к зимней эксплуатации воздушных судов, а также нет программы подготовки, которая показала бы, что экипажи самолетов этого типа обучаются управлению рисками обледенения. Учитывая характер эксплуатации воздушных судов в зимний период в Казахстане, это является серьезной проблемой безопасности. Она связана с системой управления безопасностью полетов, которая должна содержать оценки рисков деятельности авиакомпании. Система управления эксплуатационной безопасностью является проактивным инструментом обеспечения безопасности и при правильном использовании может значительно улучшить работу", - пояснили в МИИР.

Сообщается, что на данный момент проверка в АО "Бек Эйр" продолжается. После ее завершения авиакомпания в течение 10 дней должна будет предоставить в ААК план корректирующих действий по устранению всех нарушений. Если нарушения не будут устранены в течение 6 месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны. До тех пор пока эти действия не будут завершены, действия сертификатов приостановлены на неопределенный срок.

В АО "Авиационная администрация Казахстана" продолжает функционировать колл-центр по вопросам оказания консультации пассажиров авиакомпании АО "Бек Эйр": + 7 776 654 12 15. Время работы колл-центра: с 09.00 до 18.00 (ежедневно)

Напомним, утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту, при падении пробил бетонное ограждение и врезался в частное двухэтажное строение в районе поселка Гульдала Алматинской области. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Основной версией авиакатастрофы комиссия назвала обледенение судна

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