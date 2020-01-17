Авиационная администрация РК объяснила причину приостановления действия сертификата эксплуатанта Bek Air

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - В Авиационной администрации Казахстана объяснили причину приостановления действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Bek Air, передает Kazakhstan Today.

Авиационная администрация Казахстана заявляет о необоснованности приведенных доводов в обращении АО "Bek Air". В обращении авиакомпании указывается, что Авиационная администрация Казахстана приостановила действие сертификата эксплуатанта без указания причины и информирования о принятом решении, что по мнению АО "Bek Air" является нарушением "Правил сертификации и выдачи сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов", - сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации РК.

Эти доводы, по данным ведомства, являются необоснованными в связи со следующими обстоятельствами.

Причиной приостановления действия сертификата эксплуатанта явилась катастрофа самолета "Фоккер-100" , о чем прямо указано в радиограмме РД270510 от 27 декабря 2019 года, направленной в адрес АО "Bek Air".

В КГА пояснили, что такое решение принято в соответствии с законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", где определено, что действие сертификата ограничивается при выявлении существенных нарушений требований законодательства, которые представляют непосредственную угрозу безопасности полетов. Также эта мера исходит из требования вышеуказанных Правил, согласно которому уполномоченная организация приостанавливает действие сертификата эксплуатанта в случае несоблюдения эксплуатантом сертификационных требований и ограничений.

Подтверждением нарушений, допущенных авиакомпанией, явилась просмотренная в тот же день видеозапись аэропорта, где видно, что при подготовке к полету самолета, который в последствии потерпел крушение, не выполнены сертификационные требования по устранению или предупреждению обледенения , а также эксплуатант не обеспечил контроль за их выполнением. К тому же это является грубым нарушением Правил производства полетов в гражданской авиации Республики Казахстан, согласно которым не допускается начинать полет, если присутствует иней, мокрый снег или лед на поверхностях крыльев, фюзеляжа, органов управления, оперения, воздушных винтов, лобового стекла, силовой установки или на приемниках воздушного давления барометрических приборов воздушного судна", - указывается в сообщении.

В связи с этим из соображения обеспечения безопасности полетов других воздушных судов, принадлежащих АО "Bek Air", 27 декабря 2019 года Авиационной администрацией Казахстана принято решение о приостановлении действии сертификата эксплуатанта

В тот же день по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева назначена внеплановая проверка деятельности АО "Bek Air", чтобы убедиться в том, что его персонал, программы подготовки, средства, процедуры и воздушные судна соответствуют требованиям и пригодны для выполнения полетов.

Уведомлением о принятом решении приостановить действие сертификата эксплуатанта является вышеуказанная радиограмма, уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что, согласно законодательству, инспекторское предписание об устранении нарушений законности выдается по итогам проверки, которая еще не завершена. Также в настоящее время изучается вопрос соответствия ранее выданного сертификата АО "Bek Air", в рамках внеплановой проверки, проводимой Авиационной администрацией Казахстана в деятельности эксплуатанта.

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