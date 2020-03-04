Следствие рассматривает две версии крушения самолета Bek Air

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Следствие рассматривает две версии крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алматы. Об этом в ответе на запрос депутатов мажилиса сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает Kazakhstan Today.

Досудебное расследование продолжается, отрабатываются две основные версии:

- обледенение крыльев воздушного судна. Для проверки данной версии с привлечением международных специалистов проверяется нарушение процедуры противообледенительной обработки самолета при его предполетной подготовке;

- техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилота. В рамках данной версии продолжаются следственные действия, направленные на оценку действий экипажа при возникновении внештатной ситуации", - проинформировал премьер-министр.

Как отметил глава правительства, по итогам расследования групповой несчастный случай был признан связанным с трудовой деятельностью с установлением степени вины сторон: работников - 0%, работодателей - 100%.





Работодателям поручено сообщить в страховые компании о необходимости проведения страховых выплат семьям погибших работников (иждивенцам). Материалы специального расследования направлены в органы внутренних дел для принятия процессуального решения по произошедшему групповому несчастному случаю.





На сегодняшний день местными исполнительными органами проведена работа по оказанию материальной помощи ; по месту жительства было выплачено по 1 млн тенге 46 пострадавшим пассажирам, также выплачено по 4 млн тенге 12 семьям погибших. Вместе с тем в соответствии с законом "О защите прав потребителей" Комитетом по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции подан иск в экономический суд Нур-Султана в интересах пассажиров по возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов авиакомпании", - сообщил премьер-министр.

Кроме того, согласно поручению главы государства до конца первого полугодия 2020 года будут проверены все авиакомпании, осуществляющие перевозку пассажиров на регулярных маршрутах.

В целом государственными органами принимаются всесторонние меры по оказанию материальной и консультативной помощи пострадавшим при крушении самолета, а также возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов авиакомпании", - заключил Мамин.

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