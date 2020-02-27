Подделка сертификатов, сокрытие авиаинцидента и фиктивное техобслуживание: озвучены итоги проверки Bek Air

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Авиационная администрация Казахстана завершила внеплановую проверку соблюдения требований безопасности полетов и авиационной безопасности в деятельности АО "Бек Эйр" и выявила многочисленные нарушения, передает Kazakhstan Today.

Проверкой были охвачены вопросы организации летной эксплуатации, летной годности, процедуры противообледенительной обработки, соответствия стандартам системы управления безопасностью полетов, а также соблюдения норм авиационной безопасности.

Тогда были выявлены грубые нарушения процедур эксплуатации авиационных двигателей, которые не позволяют идентифицировать их происхождение, выяснить наработку их агрегатов и записи о дефектах. Имелись повреждения фюзеляжа и других частей воздушных судов, составлялись фиктивные документы об их техническом обслуживании и ремонте. Авиакомпания не обеспечила соблюдение инженерной службой и летным экипажем обязательной процедуры физической (тактильной) проверки крыльев перед полетом для выявления факта обледенения, что требовалось руководством по эксплуатации "Фоккера", - напомнили в ведомстве.

В Комитете гражданской авиации отметили, что уже на тот момент было ясно, что система управления безопасностью полетов авиакомпании не соответствовала требованиям законодательства.

По итогам проверки дополнительно выявлено множество других существенных нарушений и недостатков, которые являются основанием для приостановления действия сертификатов авиакомпании. Это сокрытие авиационного инцидента, использование поддельных сертификатов об обучении пилотов для получения допуска на тип воздушного судна, составление фиктивных документов о выполнении технического обслуживания самолетов и другие нарушения", - говорится в сообщении КГА.

По данным ведомства, авиакомпания не указала реальную причину авиационного инцидента, произошедшего 25 декабря 2019 с воздушным судном "Фоккер-100 UP-F1017".

После вылета из Международного аэропорта Нур-Султан в направлении Шымкента командир судна обнаружил отказ гидросистемы №1 в связи с полным вытеканием гидрожидкости, что приводит к отказу выпуска закрылок, управлением передней стойки шасси, руля высоты, элеронов, реверсов и других оборудований в полете. Несмотря на критическую ситуацию, командир судна продолжил полет, используя аварийную гидросистему №2, и после приземления в аэропорту Шымкента сообщил диспетчеру управления воздушным движениям недостоверную информацию об отказе управления передней стойки шасси", - проинформировали в КГА.

Также сообщается, что авиакомпания выдавала пилотам формальные сертификаты об окончании курса переподготовки по авиационной безопасности и перевозкам опасных грузов. При проверке выяснилось, что на момент проведения занятий и сдачи тестирования по предмету они находились на полётном задании в других регионах страны.

"Выявлены факты подделки двумя пилотами авиакомпании сертификатов переобучения на тип воздушного судна "Фоккер-70/100". При обучении в учебном центре Латвии они не смогли сдать практический экзамен, в связи с чем им выдали лишь сертификат о прослушивании курса, который не дает им право получить допуск на управление указанным типом судна. Для получения соответствующей отметки о допуске в лицензии пилота они предоставили в уполномоченный орган фиктивный сертификат об успешном завершении курса. Учебный центр подтвердил факт фальсификации сертификатов. В настоящее время решается вопрос об отзыве свидетельства авиационного персонала", - подчеркнули в комитете.

Кроме того, АО "Бек Эйр" не имеет действующего контракта на поддержку авиационных двигателей Rolls Royce от завода-изготовителя. К тому же в нарушение Руководства по инженерным процедурам эксплуатационные данные авиационных двигателей не отправлялись заводу-изготовителю для их обработки, также они не обрабатывались АО "Бек Эйр" самостоятельно.

Таким образом, авиакомпания не проводила мониторинг состояния авиационных двигателей, соответственно, не владела информацией об их надежности и рисках отказа в полете. Авиакомпания самостоятельно, без утверждения уполномоченным органом, присваивала инженерам категории допуска, а также инженерам, не имеющим соответствующего допуска, позволяла проводить технические и эксплуатационные работы на воздушных судах", - выяснили эксперты.

В частности, выявлен факт фиктивного составления документа о техническом обслуживании самолета "Фоккер-100 UP-F1014" двумя инженерами авиакомпании в аэропорту города Алматы. Но в день проведения этих работ борт выполнял полеты на территории Афганистана.

Результаты внеплановой проверки деятельности АО "Бек Эйр" Авиационной администрацией Казахстана направлены в авиакомпанию. Авиакомпания в течение 10 дней должна будет предоставить в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. Если нарушения не будут устранены в течение 6 месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны ", - резюмировали в КГА.

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