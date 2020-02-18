Результаты внеплановой проверки деятельности Bek Air будут известны до 27 февраля - КГА

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Комитете гражданской авиации МИИР РК прокомментировали заявление авиакомпании Bek Air о том, что приостановление сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности является незаконным, передает Kazakhstan Today.

Результаты внеплановой проверки деятельности Bek Air Авиационной администрацией Казахстана до 27 февраля будут направлены в авиакомпанию. После получения письма авиакомпания Bek Air в течение 10 дней должна будет предоставить в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В случае если нарушения не будут устранены в течение 6 месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны", - сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.

В ведомстве напомнили, что 3 февраля 2020 года постановлением Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султана прекращено дело по исковому обращению авиакомпании Bek Air к Авиационной администрации Казахстана с требованием отменить решение о приостановлении сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности.

Отмечается, что в ходе судебного заседания эксперты Авиационной администрации Казахстана предоставили суду промежуточные итоги внеплановой проверки авиакомпании, проведенной после авиакатастрофы в Алматы.

В промежуточном акте внеплановой проверки указаны существенные нарушения требований законодательства об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации, которые представляют непосредственную угрозу безопасности полетов. Указанные в промежуточном акте нарушения являются основанием для приостановления сертификата эксплуатанта ", - указано в постановлении суда.

Авиационная администрация Казахстана сообщала, что причиной приостановления действия сертификата эксплуатанта явилась катастрофа самолета "Фоккер-100" , о чем прямо указано в радиограмме, направленной в адрес Bek Air после крушения самолета 27 декабря 2019 года. Решение принято в соответствии с законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", где определено, что действие сертификата ограничивается при выявлении существенных нарушений требований законодательства, которые представляют непосредственную угрозу безопасности полетов.

После крушения рейса Bek Air Авиационная администрация Казахстана приостановила действие сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности . Это решение обосновано тем, что за последние три года в авиакомпании произошли два крупных происшествия. Кроме того, исходя из предполагаемого количества наработанных за это время летных часов АО "Bek Air", частота серьезных проблем с безопасностью была значительно выше допустимого уровня безопасности для пассажирского авиаперевозчика", - подчеркнули в КГА.

В результате приостановки сертификатов была инициирована тщательная проверка действующего сертификата эксплуатанта авиакомпании , в ходе которой выявлен ряд нарушений. Проверкой также был охвачен технический центр Bek Air, где производился ремонт воздушных судов авиакомпании. В результате были выявлены существенные нарушения первого уровня, на основании чего сертификат организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники гражданской авиации также был приостановлен до устранения замечаний.

Напомним, утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту, при падении пробил бетонное ограждение и врезался в частное двухэтажное строение в районе поселка Гульдала Алматинской области. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Основной версией авиакатастрофы комиссия назвала обледенение судна.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства