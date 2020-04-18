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Сертификаты эксплуатанта и летной годности воздушных судов АО "Бэк Эйр" отозваны - МИИР РК

17.04.2020, 16:20 8911
Сертификаты эксплуатанта и летной годности воздушных судов АО "Бэк Эйр" отозваны - МИИР РК
Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Авиационная администрация Казахстана отозвала сертификаты эксплуатанта и летной годности воздушных судов АО "Бэк Эйр", передает Kazakhstan Today.
 

В связи с неисполнением АО "Бек Эйр" предписаний об устранении нарушений, внесенных АО "Авиационная администрация Казахстана", в соответствии с законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", отозван сертификат эксплуатанта АО "Бэк Эйр". Также отозваны сертификаты летной годности всех 9 воздушных судов Fokker АО "Бек Эйр", - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

 
Отмечается, что для получения сертификатов эксплуатанта и летной годности вышеуказанных воздушных судов авиакомпании необходимо будет заново пройти полную процедуру сертификации.
 
Как ранее сообщалось, АО "Авиационная администрация Казахстана" совместно с Главной транспортной прокуратурой провело внеплановую проверку деятельности авиакомпании АО "Бек Эйр", по итогам которой выявлены грубые нарушения законодательства, влияющие на безопасность полетов.
 
Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр", выполнявший полет по направлению Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человекПострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. 
 

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