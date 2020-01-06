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В больницах остаются 30 пострадавших при крушении самолета вблизи аэропорта Алматы

05.01.2020, 17:32 10585
В больницах остаются 30 пострадавших при крушении самолета вблизи аэропорта Алматы
Алматы. 5 января. Kazakhstan Today - В больницах Нур-Султана и Алматы остаются 30 пострадавших при крушении самолета компании Bek Air 27 декабря, передает Kazakhstan Today.
 
В день крушения самолета было госпитализировано 52 пострадавших, включая девять детей. На сегодня в стационарах Алматы находятся 27 пациентов, из них семь детей. После проведенных операций были выписаны 23 пациента. В реанимации находится один человек - в Алматинской многопрофильной клинической больнице. У всех пострадавших состояние стабильное, отмечается улучшение в динамике, пишет inAlmaty.kz.
 
Трое из пострадавших были транспортированы санавиацией в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии в Нур-Султане.
 
Всего врачи провели 22 операции, и все прошли успешно. Операции были проведены двоим детям травматологами Центра детской неотложной медицинской помощи без разреза с применением высокотехнологичных современных методов лечения.
 
Портал напомнил, что 12 пострадавших после крушения самолета вблизи Алматы были выписаны 30 декабря. 

Как сообщалось ранее, в результате крушения самолета погибли 12 человек.
 

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