В больницах остаются 30 пострадавших при крушении самолета вблизи аэропорта Алматы

Алматы. 5 января. Kazakhstan Today - В больницах Нур-Султана и Алматы остаются 30 пострадавших при крушении самолета компании Bek Air 27 декабря , передает Kazakhstan Today.

В день крушения самолета было госпитализировано 52 пострадавших, включая девять детей. На сегодня в стационарах Алматы находятся 27 пациентов, из них семь детей. После проведенных операций были выписаны 23 пациента. В реанимации находится один человек - в Алматинской многопрофильной клинической больнице. У всех пострадавших состояние стабильное, отмечается улучшение в динамике, пишет inAlmaty.kz .

Трое из пострадавших были транспортированы санавиацией в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии в Нур-Султане.

Всего врачи провели 22 операции, и все прошли успешно. Операции были проведены двоим детям травматологами Центра детской неотложной медицинской помощи без разреза с применением высокотехнологичных современных методов лечения.

Портал напомнил, что 12 пострадавших после крушения самолета вблизи Алматы были выписаны 30 декабря.





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