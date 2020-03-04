Алматы. 3 марта. Kazakhstan Today - Комитет по защите прав потребителей подал иск на авиакомпанию Bek Air в Турксибский районный суд Алматы, передает Kazakhstan Today.

К настоящему моменту в Комитет по защите прав потребителей обратилось 420 человек о восстановлении нарушенных потребительских прав авиакомпанией Bek Air", - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, 31 января 2020 года Комитет подал на авиакомпанию иск в Специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана.

Однако 20 февраля 2020 года на предварительном заседании судом вынесено определение о передаче дела по подсудности в Турксибский районный суд Алматы. Но Комитет не согласен с данным решением суда. 21 февраля 2020 года подана частная жалоба на данное определение.





Вместе с тем ввиду постоянного поступления обращений от граждан и в целях рассмотрения искового заявления судом в возможно кратчайшие сроки Комитет подал второй иск на авиакомпанию Bek Air в Турксибский районный суд Алматы. Иск подан 21 февраля 2020 года в защиту 360 человек, предварительное судебное заседание в этом суде назначено на 30 марта 2020 года", - пояснили в комитете.

В Комитет ежедневно поступает более 20 обращений по вопросу возврата денежных средств за приобретенные билеты. Новые обращения рассматриваются на вопрос наличия всех необходимых подтверждающих документов. В случае соответствия необходимым требованиям, заявления включаются в дополнения к исковому заявлению, отметили в ведомстве.





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