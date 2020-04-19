Авиакомпания "Бек Эйр" обязана выплатить сотрудникам компенсации и вернуть пассажирам деньги за ранее выкупленные билеты

АО "Бек Эйр", согласно трудовому законодательству, необходимо письменно уведомить своих сотрудников об изменении условий труда, выдать документы, подтверждающие их трудовую деятельность, а также осуществить компенсационные выплаты. Кроме того, в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №540 авиакомпания обязана вернуть деньги пассажирам за ранее выкупленные билеты ", - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Отмечается, что Авиационная администрация Казахстана и Комитет гражданской авиации помогут найти освобождающимся сотрудникам АО "Бек Эйр" альтернативную работу. В ближайшие дни будет создан специальный сайт, где сотрудники авиакомпании смогут зарегистрироваться для поиска работы.

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