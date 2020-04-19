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Авиакомпания "Бек Эйр" обязана выплатить сотрудникам компенсации и вернуть пассажирам деньги за ранее выкупленные билеты

18.04.2020, 15:52 7480
Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Авиационная администрация Казахстана разъяснила ряд вопросов о будущей деятельности авиакомпании "Бэк Эйр", у которой накануне были отозваны сертификаты эксплуатанта и летной годности воздушных судов, передает Kazakhstan Today.
 

АО "Бек Эйр", согласно трудовому законодательству, необходимо письменно уведомить своих сотрудников об изменении условий труда, выдать документы, подтверждающие их трудовую деятельность, а также осуществить компенсационные выплаты. Кроме того, в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №540 авиакомпания обязана вернуть деньги пассажирам за ранее выкупленные билеты", - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации МИИР РК.

 
Отмечается, что Авиационная администрация Казахстана и Комитет гражданской авиации помогут найти освобождающимся сотрудникам АО "Бек Эйр" альтернативную работу. В ближайшие дни будет создан специальный сайт, где сотрудники авиакомпании смогут зарегистрироваться для поиска работы.
 

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