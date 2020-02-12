Вдвое увеличилось количество заявлений в связи с невозвратом Bek Air денег за купленные билеты

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане растет число граждан, которым авиакомпания Bek Air не вернула деньги за купленные билеты, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК, в Комитет по защите прав потребителей продолжают поступать заявления с просьбой о помощи в возврате средств.

С момента подачи иска увеличился поток обращений в комитет . На "горячую линию" позвонило более 100 человек, дополнительно поступило 32 заявления для восстановления прав 57 потребителей. Всего по состоянию на 10 февраля комитет получил 44 заявления для восстановления нарушенных прав 77 потребителей на общую сумму 2 146 199 тенге", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что потребители могут обратиться в комитет для консультации по телефонам "горячей линии" 8 (7172) 74-98-32, 74-98-36. Заявления принимаются на почтовый адрес комитета: город Нур-Султан, проспект Мангілік Ел, 8, Дом министерств, 2-й подъезд. Также обращение можно направить через портал Электронного правительства (egov.kz).

Обращаем внимание на то, что заявление заполняется по образцу, который можно запросить, позвонив на "горячую линию", либо скачать на сайте комитета. Кроме того, важно приложить копии фискальных чеков или других подтверждающих документов, билетов и документов, удостоверяющих личность", - уточнили в министерстве.





Напомним, авиакатастрофа произошла 27 декабря. Рейс №Z2100 авиакомпании "Бек Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Основной версией крушения воздушного судна компании Bek Air под Алматы комиссия назвала обледенение самолета.





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