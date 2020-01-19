IATA отозвала код обозначения авиакомпании Bek Air

Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - Авиакомпания Bek Air получило от Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) письмо, в котором говорится об отзыве кода обозначения и префикса кода авиакомпании, передает Kazakhstan Today.



В письме сообщается, что авиакомпания не соответствует квалификационным требованиям, установленным IATA согласно резолюции 762.



Напомним, утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и при падении пробил бетонное ограждение и врезался в частное двухэтажное строение в районе поселка Гульдала Алматинской области. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Комиссия по расследованию авиакатастрофы под Алматы не выявила отказа авиатехники и основной версией назвала обледенение судна.



После трагедии авиационной администрацией Казахстана было принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта Bek Air.



Код авиакомпании ИАТА - 2- или 3 - символьный индивидуальный идентификатор, присвоенный авиакомпании ИАТА. Этот код выделяется согласно резолюции ИАТА №762. Коды авиакомпаний используются авиакомпаниями, агентствами по продаже билетов, системами бронирования билетов и иными предприятиями для передачи информации, связанной с коммерческой деятельностью в области пассажирских авиационных перевозок.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства