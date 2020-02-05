На "Бек Эйр" подали в суд по фактам невозврата денег за купленные билеты

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Комитет по защите прав потребителей подал иск в суд на авиакомпанию "Бек Эйр", передает Kazakhstan Today.

В Комитет по защите прав потребителей МТИ с заявлениями о нарушении прав обратились 20 человек, которые ранее приобрели билеты на рейсы авиакомпании "Бек Эйр" на сумму 444 434 тенге.

31 января текущего года Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции подал иск в суд Нур-Султана о нарушении прав потребителей услуг компании "Бек Эйр". В иске указывается, что права потребителей нарушены, поскольку компания "Бек Эйр" не возвращает денежные средства за приобретенные авиабилеты, но неоказанные услуги (полеты авиакомпании были прекращены)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, авиакатастрофа произошла 27 декабря. Рейс №Z2100 авиакомпании "Бек Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Основной версией крушения воздушного судна компании Bek Air под Алматы комиссия назвала обледенение самолета

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства