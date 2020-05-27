В судебном процессе по иску к Bek Air агенты по продаже авиабилетов участие не приняли

Алматы. 26 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Турксибском районном суде города Алматы состоялся очередной процесс по делу о возврате стоимости билетов потребителям отмененных рейсов авиакомпании АО Bek Air, передает Kazakhstan Today.

Как ранее сообщалось, с иском к авиакомпании выступил Комитет по защите прав потребителей (КЗПП).

В начале процесса представитель ответчика ходатайствовал отложить рассмотрение дела до окончания уголовного расследования о крушении самолета АО Bek Air в декабре 2019 года. КЗПП данное ходатайство не поддержано, суд отказал в удовлетворении.

В целях установления точной стоимости авиабилетов на основании ходатайства КЗПП в качестве третьих лиц судом были привлечены агенты по продаже авиабилетов: Aviata, Chocotravel, Santufei, Probilet, Tickets, Transavia, Travel express, Biletix, туристическая компания "Travel Lux", авиатурагентство "Otrar Travel". Однако, представители данных организаций на сегодняшний процесс не явились. Обращаем внимание, что ранее КЗПП ходатайствовал суд истребовать доказательства, подтверждающие выплату 300 млн тенге потребителям за неиспользованные билеты, о чем заявлял ответчик. Но представитель авиакомпании до настоящего времени подтверждения не представил", - сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Кроме того, по данным ведомства, КЗПП ходатайствовал суд истребовать сведения о сумме проданных билетов, которые имеются у ответчика. Судом направлен соответствующий запрос, однако ответчик и эти данные не представил.

По ходатайству КЗПП судом будет направлен запрос агентам по продаже билетов о предоставлении стоимости авиабилета АО Bek Air без комиссионных сборов и других сервисных услуг агентов", - отметили в министерстве.

Сообщается, что всего на сегодняшний день КЗПП представляет интересы 729 заявителей, которые выкупили 1364 билета на сумму 47,8 млн тенге.

Следующее заседание назначено на 10.00 11 июня 2020 года.

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