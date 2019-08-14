Конфликт между рабочими ГОКа в Жайреме расследует полиция

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По факту хулиганских действий начато досудебное расследование. Следственными органами выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
В ведомстве уточнили, что конфликт между рабочими на бытовой почве произошел 12 августа в поселке Жайрем. В ходе конфликта участники получили легкие телесные повреждения.
В настоящий момент в поселке Жайрем обстановка стабильная", - отметили также в пресс-службе.
Напомним, что в июне текущего года массовый конфликт между казахстанскими и иностранными рабочими произошел на Тенгизе, на строительной площадке Завода третьего поколения Проекта будущего расширения. В результате пострадали более 40 человек.
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