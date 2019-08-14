Конфликт между рабочими ГОКа в Жайреме расследует полиция

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Караганда. 13 августа. Kazakhstan Today - Полиция проводит досудебное расследование по факту конфликта между рабочими горно-обогатительного комбината в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

По факту хулиганских действий начато досудебное расследование. Следственными органами выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В ведомстве уточнили, что конфликт между рабочими на бытовой почве произошел 12 августа в поселке Жайрем. В ходе конфликта участники получили легкие телесные повреждения

В настоящий момент в поселке Жайрем обстановка стабильная", - отметили также в пресс-службе.

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