Система Orphus

Конфликт между рабочими ГОКа в Жайреме расследует полиция

13.08.2019, 14:36 7021
Конфликт между рабочими ГОКа в Жайреме расследует полиция
Фото: otyrar.kz
Караганда. 13 августа. Kazakhstan Today - Полиция проводит досудебное расследование по факту конфликта между рабочими горно-обогатительного комбината в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.
 

По факту хулиганских действий начато досудебное расследование. Следственными органами выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

 
В ведомстве уточнили, что конфликт между рабочими на бытовой почве произошел 12 августа в поселке Жайрем. В ходе конфликта участники получили легкие телесные повреждения
 

В настоящий момент в поселке Жайрем обстановка стабильная", - отметили также в пресс-службе.

 
Напомним, что в июне текущего года массовый конфликт между казахстанскими и иностранными рабочими произошел на Тенгизе, на строительной площадке Завода третьего поколения Проекта будущего расширения. В результате пострадали более 40 человек.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая