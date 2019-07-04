После конфликта на Тенгизе возбуждено несколько уголовных дел

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"Возбуждено несколько уголовных дел по нанесению телесных повреждений и хулиганству", - сказал глава МВД.
По его словам, есть несколько подозреваемых лиц, один подозреваемый задержан.
Квалификация у всех будет разная, в зависимости от их участия", - сказал он.
Напомним, что 29 июня на Тенгизе, на строительной площадке Завода третьего поколения Проекта будущего расширения (ЗТП ПБР) между рабочими произошел межличностный конфликт, в результате которого пострадали более 40 человек. Причиной стала фотография в соцсети, размещенная иностранным сотрудником, на которой он держит рацию. За спиной стоит девушка-казашка, а антенна рации направлена в сторону ее губ. По свидетельству очевидцев, в беспорядках на объекте приняли участие несколько сотен работников. Иностранных сотрудников с объекта эвакуировали, работу пришлось приостановить.
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