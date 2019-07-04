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После конфликта на Тенгизе возбуждено несколько уголовных дел

03.07.2019, 14:45 4726
После конфликта на Тенгизе возбуждено несколько уголовных дел
Фото: lada.kz
Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - После конфликта на Тенгизе возбуждено несколько уголовных дел, сообщил журналистам министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в кулуарах мажилиса, передает Kazakhstan Today.
 
"Возбуждено несколько уголовных дел по нанесению телесных повреждений и хулиганству", - сказал глава МВД.
 
По его словам, есть несколько подозреваемых лиц, один подозреваемый задержан.
 

Квалификация у всех будет разная, в зависимости от их участия", - сказал он.

 
Напомним, что 29 июня на Тенгизе, на строительной площадке Завода третьего поколения Проекта будущего расширения (ЗТП ПБР) между рабочими произошел межличностный конфликт, в результате которого пострадали более 40 человек. Причиной стала фотография в соцсети, размещенная иностранным сотрудником, на которой он держит рацию. За спиной стоит девушка-казашка, а антенна рации направлена в сторону ее губ. По свидетельству очевидцев, в беспорядках на объекте приняли участие несколько сотен работников. Иностранных сотрудников с объекта эвакуировали, работу пришлось приостановить. 
 

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