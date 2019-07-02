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Атырау. 1 июля. Kazakhstan Today - Более 40 человек обратились за медпомощью в результате конфликта среди рабочих на Тенгизе, передает Kazakhstan Today.

29 июня на строительной площадке Завода третьего поколения Проекта будущего расширения (ЗТП ПБР) между рабочими произошел межличностный конфликт , в результате которого пострадали работники подрядных организаций. В клиниках ТШО была оказана медицинская помощь более чем 40 работникам, сообщили в пресс-службе "Тенгизшевройл".

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время ситуация на Тенгизе стабилизировалась. Работы будут возобновлены в ближайшее время. Производственные объекты ТШО, включая остальные объекты ПБР, работают в штатном режиме.

В компании отметили, что с руководством подрядной организации и работниками Тенгизского месторождения встретились аким Атырауской области Нурлан Ногаев и генеральный директор ТШО Имер Боннер. Для содействия в расследовании причин происшествия и выработки рекомендаций была создана межведомственная комиссия под председательством первого заместителя акима Атырауской области Серика Шапкенова. В состав комиссии вошли представители ТШО.

Кроме того, 30 июня первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз", председатель совета партнерства ТШО Жакып Марабаев встретились с руководством ТШО для обсуждения текущей ситуации, плана мероприятий ТШО и для оказания необходимой поддержки.

По информации пресс-службы Министерства энергетики, по состоянию на июнь 2019 года на проекте ПБР-ПУУД Тенгиз трудится 37 900 казахстанцев и 1900 иностранных работников различных организаций.

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