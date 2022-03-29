Конфликт между Россией и Украиной: Генпрокуратура напомнила об ответственности за разжигание розни в соцсетях

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С февраля 2022 года в средствах массовой информации и социальных сетях активно размещаются материалы (публикации, видеосюжеты, посты, комментарии) относительно конфликта между Российской Федерацией и Украиной. При этом отдельные из них сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон", - говорится в обращении заместителя генерального прокурора Республики Казахстан Булата Дембаева, размещенном на официальном сайте.
В ведомстве отметили, что некоторые пользователи соцсетей, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы относительно целостности территории Казахстана.
Данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна. В целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации призываем не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях", - отметили в Генпрокуратуре.
В ведомстве напомнили, что умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций являются уголовно-наказуемыми деяниями и влекут лишение свободы до 10 лет.
В ведомстве также предупредили, что за распространение заведомо ложной информации, в том числе с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, предусмотрено лишение свободы до 7 лет.
На основании изложенного призываем граждан и средства массовой информации, пользователей социальных сетей воздерживаться от совершения любых приведенных выше правонарушений, не допускать и предупреждать подобные провокационные высказывания и призывы", - подчеркнули в Генпрокуратуре.