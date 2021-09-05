Конкурс на лучшее озеленение дворовой территории объявили в Алматы

АЛМАТЫ. 4 СЕНТЯБРЯ - В Алматы лучший "озеленитель" дворовой территории получит приз - 5 млн тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В канун Дня города объявили о начале конкурса на лучшее озеленение дворовой территории. Представители объединений собственников жилья, а также неравнодушные горожане могут подать заявки на сайте http://ecovid.kz. Победитель получит 5 млн тенге", - написал в своём Твиттере аким города Бакытжан Сагинтаев.





В конкурсе могут принять участие все желающие, в том числе жители дворовой территории, организации собственников имущества (ОСИ) и представители КСК. Мероприятие проводится с целью пропаганды опыта жителей в озеленении и благоустройстве внутридворовых и прилегающих территорий и привлечения населения к озеленению и благоустройству. Также организаторы отмечают, что хотят обратить внимание на значимость и бережное отношение к зеленому фонду города", - сообщили в акимате Алматы.





Конкурс проводится для оценки озеленения и благоустройства внутридворовых территорий, социальной активности жителей в улучшении экологической обстановки.





Победителям будет вручен сертификат на 5 000 000 тенге на покупку инвентаря, растений для озеленения дворовой территории.





При оценке работ будут учитываться культурно-эстетическая и практическая значимость проведенных работ по озеленению и благоустройству, новизна и оригинальность форм и методов работ. Для участия в конкурсе необходимо на сайте ecovid.kz подать заявку на участие. Награждение победителей будет проводиться в рамках празднования Дня города - 19 сентября 2021 года".

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