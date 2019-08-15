Концерт, дискотека, фестиваль, КВН - в Кызылординской области отметили Международный день молодежи

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Кызылорда. 13 августа. Kazakhstan Today - Международный день молодежи, который отмечается 12 августа, в Кызылординской области встретили рядом развлекательных мероприятий, передает Kazakhstan Today.

В частности, в городском парке культуры и отдыха областного центра был организован праздничный вечер Your time. На вечере выступили танцевальные коллективы Over Dose, Altyn Alan, Whitе moon и участник проекта "Биле Казакстан" Бауыржан Салайдын. Далее для горожан началась зажигательная дискотека.

Организаторами мероприятия выступили управление по вопросам молодежной политики региона, общественный фонд "Школа интеллектуальной молодежи "Сана" и Молодежный ресурсный центр.

Кром этого, в театре имени Н.Бекежанова Кызылорды прошла игра Клуба веселых и находчивых, также посвященная Международному дню молодежи. В соревновании на приз акима области приняли участие девять команд.

В итоге победителем признана команда "Миллион" из Шымкента, второе - еще одна шымкентская команда "Байдын балалары", на третьем месте - команда из Жалагашского района Кызылординской области. По данным организаторов, 10% от призового фонда победивших команд будут направлены на благотворительную акцию "Дорога в школу".

День молодежи отпраздновали и в Байконуре, организовав фестиваль Open Air fest. В программу мероприятия вошли национальные игры, соревнование по стритболу и квест.

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