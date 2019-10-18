Фонд "Болашак" дублировал на казахский язык еще один голливудский фильм (ВИДЕО)

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Корпоративный фонд "Болашак" дублировал на казахский язык еще один голливудский фильм, передает Kazakhstan Today.

Накануне в Нур-Султане прошел предварительный показ дублированного на государственный язык фильма "Малефисента: Тунек Аміршісі". Это уже 32-й голливудский продукт, дублированный на казахский язык в рамках проекта "Озіннен баста" по инициативе корпоративного фонда "Болашак" и компании "Меломан", сообщили в пресс-службе партии Nur Otan.

Первый заместитель председателя Nur Otan и почетный член Попечительского совета фонда "Болашак" Бауыржан Байбек отметил, что, благодаря инициированной Первым Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым образовательной программе "Болашак", тысячи молодых казахстанцев смогли получить качественное образование в лучших вузах мира. В 2011 году выпускники программы "Болашак" создали корпоративный фонд, одной из задач которого является популяризация казахского языка.

Если мы все будем продвигать наш родной язык, традиции, культуру нашего народа, то наша страна добьется больших успехов. По принципу "не спрашивай, что государство может сделать для меня, а что я могу сделать для государства" фондом "Болашак" при поддержке спонсоров дублировано уже 32 голливудских фильма, чтобы дать маленьким казахстанцам возможность смотреть качественный мировой контент на родном им казахском языке", - сказал Бауыржан Байбек.





По словам председателя Попечительского совета фонда Динары Чайжунусовой, в расписании многих кинотеатров детские дублированные фильмы стоят в неудобное для просмотра время, поэтому фонд будет работать с уполномоченными органами в этом направлении.

Мы не только профинансировали дубляж фильма, но и провели благотворительные показы в пяти городах Казахстана, которые посетили более 500 человек - это подопечные детских домов, малыши из многодетных и малообеспеченных семей", - рассказал в свою очередь представитель компании ERG Талгат Торебеков, выступившей спонсором дубляжа данного фильма.

В пресс-службе также отметили, что в рамках проекта получены эксклюзивные права на озвучивание роли Малефисенты. Исполнившая главную роль в фильме Анджелина Джоли лично утвердила казахстанскую актрису театра и кино Гульназ Ауесбай на озвучивание своей героини.

Кроме того, в ноябре текущего года казахстанцев ожидает премьера еще одного дублированного на казахский язык фильма - "Холодное сердце 2"/ "Музды олке 2".

В целом за время реализации проекта "Озіннен баста" на казахский язык дублированы такие картины, как "Тачки-2"/"Коліктер 2", "Мстители-2: Эра Альтрона"/"Кек алушылар: Альтрон дауірі", "Храбрая сердцем"/"Батыл журек", "Тайна Коко"/"Коко купиясы", "Моана", "Малефисента", "Аладдин", "История игрушек-4"/ "Ойыншыктар хикаясы-4" и другие.

Благодаря проекту, более 100 отечественных актеров состоят в голосовой базе Walt Disney Pictures. Казахский язык стал вторым тюркским языком в дубляже после турецкого и 39-м в истории компании Walt Disney; для Sony Pictures - 7-м. Вошел в семерку основных языков голливудских фильмов, доступных для просмотра на Blu-Ray, выпускающихся для Восточной Европы и стран СНГ, заключили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства