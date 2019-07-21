Приобщением детей к госязыку должно заниматься профильное министерство

Алматы. 20 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане на днях состоялась премьера семейного фильма от компании Disney "Король Лев" на казахском языке - "Арыстан Патша", передает Kazakhstan Today.

Благодаря дубляжу, герои фильма заговорили на казахском языке. Таким образом, фонд зарубежного кино пополнился еще одной мировой премьерой, озвученной на государственном языке. Пока таких фильмов всего 31, но должно быть намного больше, считают в корпоративном фонде "Болашак".

Отмечается, что дубляж был проведен за счет спонсорских средств, а не за счет Министерства культуры и спорта РК, которое должно заниматься массовой популяризацией казахского языка.

Во всей этой ситуации озадачивает то, что казахстанцы получают возможность показать своим детям хороший фильм за счет спонсоров и неравнодушных бизнесменов. Хотя ясно как день, что приобщением детей к государственному языку должно заниматься профильное министерство. Нонсенс ситуации в том, что в Казахстан ежегодно ввозится около 300 иностранных фильмов. Почти весь их прокат производится без версии на казахском языке. Ранее в министерстве это объясняли различными причинами. Например, затратностью профессионального дубляжа для правообладателя. По логике Минкульта, расходы на озвучку могут в разы превысить доходы от их проката на территории Казахстана. Естественно, на массовой популяризации казахского языка такая "экономная экономика" культурных чиновников сказываются неутешительно", - комментирует председатель Попечительского совета корпоративного фонда "Болашак" Динара Чайжунусова.

В итоге масштабным развитием казахского языка и увеличением качественного казахоязычного контента занимаются не госорганы, а неравнодушные граждане и отечественный бизнес.

Как сообщила Динара Чайжунусова на презентации ремейка "Арыстан Патша", корпоративный фонд "Болашак" и частная строительная компания подчеркнули, что проект "Озіннен баста" не привлекает государственные средства, а реализуется только при спонсорской поддержке частных казахстанских компаний и меценатов и назвала и другие проблемы проката казахоязычных фильмов.

В корпоративный фонд "Болашак" поступают обращения от граждан о неудобном времени проката фильмов на казахском языке в кинотеатрах. В 2018 году Фонд вносил предложения в законопроект "О кино", касающиеся равного доступа казахоязычного контента для аудитории в кинотеатрах, включая налоговые преференции для субъектов отрасли, которые не нашли отражения в действующем законодательстве. Я считаю, что работа в этом направлении должна быть поддержана и продолжена Министерством культуры и спорта РК, как уполномоченного органа в области развития казахского языка и культуры", - сказала Динара Чайжунусова.

По ее информации, благодаря проекту "Озіннен баста" на казахский язык дублирована 31 голливудская кинокартина. Среди них полюбившиеся детям "Тачки-2"/"Коліктер 2", "Мстители-2: Эра Альтрона"/"Кек алушылар: Альтрон дауірі", "Храбрая сердцем"/"Батыл журек", "Тайна Коко"/"Коко купиясы", "Моана", "Малефисента", "Аладдин", "История игрушек-4"/ "Ойыншыктар хикаясы-4" и другие. Всего 15 анимационных фильмов студий "Walt Disney Pictures"/"Pixar" и 16 фильмов для семейного просмотра студий "Sony Pictures", "Disney", Lucasfilm Ltd. и Marvel Studios Inc.

Кроме того, благодаря проекту более 100 отечественных актеров состоят в голосовой базе "Walt Disney Pictures".

Радует, что язык великого Абая стал вторым тюркским языком в дубляже после турецкого и 39-м в истории компании "Walt Disney"; и 7-м для "Sony Pictures". Язык, сформировавшийся на просторах Великой Степи, вошел в семерку основных языков голливудских фильмов, доступных для просмотра на Blu-Ray, выпускающихся для Восточной Европы и стран СНГ.

Онлайн-партнер проекта "Озіннен баста" - крупнейший в России и СНГ онлайн-кинотеатр ivi, где в специальном разделе можно посмотреть предыдущие голливудские картины, дублированные на казахский язык", - отметила Чайжунусова.

В анимационном фильме "Арыстан Патша" главный саундтрек на казахском языке исполнила известная казахстанская певица Маржан Арапбаева. Песню львицы Налы "Алга" исполнила победительница телепроекта "X-Factor" Дария Габдулл. В кастинге фильма приняли участие более 50 актеров из городов Нур-Султан и Алматы. Режиссер казахского дубляжа: Шах-Мурат Ордабаев.

Роли дублировали: Бекболат Курмангожаев (Mufasa), Бекнур Ыбырай (Young Simba), Олжас Жакыпбек (Simba), Алтынай Ногербек (Sarabi), Динар Калдыбек (Young Nala), Наурыз Сабагатова (Nala), Сая Токмангалиева (Shenzi), Болат Ыбыраев (Rafiki), Жанібек Мусаев (Pumbaa), Даурен Сергазин (Timon).

В 2019 году казахстанцев ожидают еще две премьеры дублированных на казахский язык фильмов. В октябре на экранах появится известная "Малефисента" и в ноябре - "Холодное сердце 2"/"Музды олке 2".

В республиканский прокат анимационный фильм вышел 18 июля.

Озіннен баста" - проект по художественному дубляжу голливудских фильмов на казахский язык, который претворяется в жизнь с 2011 года по инициативе корпоративного фонда "Болашак". Это социальный проект, который не преследует коммерческих целей.

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