Костанай. 16 августа. Kazakhstan Today - Костанайские врачи обеспокоены ростом числа маленьких пациентов с осложнениями после обрезания, передает корреспондент агентства.

На сегодняшний день такая тенденция, что обрезания проводят взрослые хирурги, даже стоматологи, которые не имеют отношения к урологии. Не учитывают некоторые аномалии развития самого полового члена. Делают банальное обрезание, когда от кожи ничего не остается. Когда во взрослой клинике делается, не учитывается физиология и анатомия самой кожи", - сообщил доктор медицинских наук, профессор-уролог, нефролог, детский хирург, андролог-уролог Адилхан Токпанов.

Также, по его словам, врачам приходится констатировать, что в век развитой детской хирургии они по-прежнему сталкиваются с циркумцизией, которую делают священнослужители. Как правило, пик таких операций приходится на лето. Соответственно и в областной детской больнице вырастает число операций по исправлению некорректных хирургических вмешательств: проводится кожная пластика, лигирование сосудов и так далее. Только за последний месяц сложных случаев было порядка 10. В этой связи детские врачи призывают родителей ответственно подходить к выбору клиники.

Родители должны обращаться в специализированные медицинские учреждения, где есть детские урологи, детские хирурги. Тогда только у них не будет осложнений. Взрослым, платным клиникам хочу посоветовать иметь у себя детского уролога, детского хирурга", - поделился мнением Токпанов.

Врач отметил, что циркумцизия бывает оправдана как по религиозным, так и врачебным показаниям.

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