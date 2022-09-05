Костанайские заводы и Halyk Bank окажут материальную помощь пострадавшим от пожаров семьям

КОСТАНАЙ. 4 СЕНТЯБРЯ - Костанайские заводы Allur и "АгромашХолдинг KZ" окажут материальную помощь пострадавшим от лесных пожаров семьям, а Halyk Bank выплатит по миллиону тенге каждой семье, потерявшей дом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Halyk Bank направит денежную помощь жителям сгоревших в Костанайской области домов в размере 1 млн тенге каждой семье. У людей, потерявших дома, будет возможность собраться с силами и направить полученные средства на самое необходимое - аренду жилья, приобретение одежды, питания и товаров первой необходимости. Кроме того, руководством банка принято решение о списании действующих кредитов в Halyk Bank всем владельцам сгоревших домов", - сообщила пресс-служба банка в социальной сети.

Костанайские заводы Allur и "АгромашХолдинг KZ" окажут материальную помощь пострадавшим от лесного пожара в размере 100 млн тенге", - информирует пресс-служба Allur.

На базе предприятий организован оперативный штаб из числа сотрудников заводов, которые уже находятся на месте событий. Штабом подготовлен специальный транспорт для ликвидации последствий и транспортировки пострадавших, закуплены товары и продукты первой необходимости, медикаменты. В то же время созданы места для приема эвакуированных людей, в том числе и на территории самих предприятий.





Напомним, в Аулиекольском районе Костанайской области третьи сутки продолжается тушение лесного пожара. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Утром 4 сентября сообщалось, что площадь пожара превысила 43 тысячи га, один человек погиб, пострадало 10. Огонь уничтожил 108 зданий и сооружений.





В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей. По данным Генпрокуратуры РК, в магазине погибли 4 человека, пострадали трое. При этом ранее сообщалось о двух погибших.





Уголовные дела приняты в производство спецпрокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.





В Казахстане в связи с напряженной пожарной обстановкой в Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов объявили об организации помощи пострадавшим.

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что потерявшим жилье при пожарах построят новые дома.





Президент Казахстана в ходе поездки в Костанайскую область посетит штаб по ликвидации пожаров.





В воскресенье на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин заявил, что причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области мог стать человеческий фактор.



