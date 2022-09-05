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Костанайские заводы и Halyk Bank окажут материальную помощь пострадавшим от пожаров семьям

04.09.2022, 19:27 9451
Костанайские заводы и Halyk Bank окажут материальную помощь пострадавшим от пожаров семьям
КОСТАНАЙ. 4 СЕНТЯБРЯ - Костанайские заводы Allur и "АгромашХолдинг KZ" окажут материальную помощь пострадавшим от лесных пожаров семьям, а Halyk Bank выплатит по миллиону тенге каждой семье, потерявшей дом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Halyk Bank направит денежную помощь жителям сгоревших в Костанайской области домов в размере 1 млн тенге каждой семье. У людей, потерявших дома, будет возможность собраться с силами и направить полученные средства на самое необходимое - аренду жилья, приобретение одежды, питания и товаров первой необходимости. Кроме того, руководством банка принято решение о списании действующих кредитов в Halyk Bank всем владельцам сгоревших домов", - сообщила пресс-служба банка в социальной сети.

 

Костанайские заводы Allur и "АгромашХолдинг KZ" окажут материальную помощь пострадавшим от лесного пожара в размере 100 млн тенге", - информирует пресс-служба Allur.

 
На базе предприятий организован оперативный штаб из числа сотрудников заводов, которые уже находятся на месте событий. Штабом подготовлен специальный транспорт для ликвидации последствий и транспортировки пострадавших, закуплены товары и продукты первой необходимости, медикаменты. В то же время созданы места для приема эвакуированных людей, в том числе и на территории самих предприятий.

Напомним, в Аулиекольском районе Костанайской области третьи сутки продолжается тушение лесного пожара. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Утром 4 сентября сообщалось, что площадь пожара превысила 43 тысячи га, один человек погиб, пострадало 10. Огонь уничтожил 108 зданий и сооружений.

В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей. По данным Генпрокуратуры РК, в магазине погибли 4 человека, пострадали трое. При этом ранее сообщалось о двух погибших. 

Уголовные дела приняты в производство спецпрокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.

В Казахстане в связи с напряженной пожарной обстановкой в Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов объявили об организации помощи пострадавшим.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что потерявшим жилье при пожарах построят новые дома.

Президент Казахстана в ходе поездки в Костанайскую область посетит штаб по ликвидации пожаров.

В воскресенье на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин заявил, что причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области мог стать человеческий фактор.

 

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Из Алматы в Костанайскую область отправили гуманитарную помощь

05.09.2022, 08:43 1426
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 5 СЕНТЯБРЯ - 2 грузовых автомобиля отправлены в Костанайскую область 4 сентября текущего года. Еще 4 фуры готовятся к отправке сегодня, сообщили в городском акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что для транспортировки привлечено 6 фур грузоподъемностью 20 тонн каждая.
 
В Алматы были организованы 10 пунктов сбора гуманитарной помощи: в молодежном центре DEPO EVOLUTION PARK, 8 - силами районных акиматов и в коворкинг-центре "Жастар рухы" партии АMANAT. 
 
Всего силами города собрано 120 тонн помощи, в том числе продукты питания, одежды, предметов первой необходимости, а также бытовая техника, строительные материалы и специальное оборудование (бензиновые генераторы, строительные инструменты и т. д.). 
 
В сборе и погрузке гуманитарной помощи приняли участие более 200 человек из числа волонтеров, предпринимателей и жителей города.
 
Напомним, в Аулиекольском районе Костанайской области несколько дней тушат лесной пожар. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Утром 4 сентября сообщалось, что площадь пожара превысила 43 тысячи га, один человек погиб, пострадало 10. Огонь уничтожил 108 зданий и сооружений.
 
Уголовные дела приняты в производство спецпрокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.
 
В Казахстане в связи с напряженной пожарной обстановкой в Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов объявили об организации помощи пострадавшим.
 
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что потерявшим жилье при пожарах построят новые дома.
 
Президент Казахстана в ходе поездки в Костанайскую область посетит штаб по ликвидации пожаров.
 
В воскресенье на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин заявил, что причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области мог стать человеческий фактор.
 
В Минсельхозе заявили, что лесные пожары не нанесли значительного ущерба АПК страны и не отразятся на продовольственной безопасности страны.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

05.09.2022, 08:07 1916
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов в западной половине, на севере и в горных районах юго-востока Казахстана пройдут дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На остальной территории РК сохранится погода без осадков. На западе, севере, юге и в горных районах республики ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской областей, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской областей, на юго-востоке Карагандинской, Улытауской областей сохраняется, на востоке Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
На большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Днем на большей части Жетысуской, Улытауской, Кызылодинской областей, на юге Карагандинской, Костанайской областей, на севере, юге Алматинской области, на севере, юге, западе Жамбылской области, на юге, востоке Актюбинской области сохраняется сильная жара.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая погода

04.09.2022, 09:33 15391
В большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая погода
НУР-СУЛТАН. 4 СЕНТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана по-прежнему будет определять антициклон, с которым ожидается сухая жаркая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на западе, севере Республики Казахстан с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В западной, северной, южной частях Казахстана ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге - с пыльной бурей.
 
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской областей, на западе и юге Атырауской области, на востоке, юге Западно-Казахстанской области, на юге Абайской, Костанайской областей, на юго-востоке Карагандинской, Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Акмолинской, Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской, Мангистауской, Улытауской, Атырауской областей, на юге Актюбинской, Карагандинской областей сохраняется сильная жара.
 

Санитарка специнтерната за истязание детей отделалась ограничением свободы

03.09.2022, 16:13 26721
Санитарка специнтерната за истязание детей отделалась ограничением свободы
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 3 СЕНТЯБРЯ - В Актюбинском уголовном суде вынесли приговор 30-летней санитарке специнтерната, обвиняемой по статье "Истязание", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, согласно обвинению женщина периодически била воспитанников специнтерната, за которыми должна была следить. Преступление вскрылось весной. Прокурорская проверка выехала в интернат, где воспитывались дети с тяжелыми умственными нарушениями. По камерам видеонаблюдения установили, что сотрудники центра социального обслуживания наносили побои своим воспитанникам. В итоге было заведено уголовное дело
 
В суде санитарка признала свою вину. Прокуроры хотели лишить ее свободы на длительный срок, но суд оказался гуманнее - ее приговорили к четырем годам ограничения свободы.

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Избиение детей в инклюзивном детсаду прокомментировал юрист.
 

В Антикоре рассказали, сколько средств возвращено по коррупционным делам с начала года

03.09.2022, 12:36 30966
В Антикоре рассказали, сколько средств возвращено по коррупционным делам с начала года
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Антикоррупционной службе РК рассказали, сколько средств возвращено по коррупционным делам с начала года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За 8 месяцев 2022 года обеспечен возврат имущества, активов и денежных средств на сумму порядка 500 миллиардов тенге", - сообщили в Антикоре.

 
В ведомстве напомнили, что в послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из значимых факторов формирования успешной нации является качество среднего образования. Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития.
 

Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ", - заявил Касым-Жомарт Токаев. 

 

Агентство по противодействию коррупции уделяет особое внимание возврату похищенных активов, возмещению ущерба государству и народу Казахстана", - отметили в ведомстве.

 

В Казахстане семейные дебоширы будут подметать улицы

03.09.2022, 12:36 30486
В Казахстане семейные дебоширы будут подметать улицы
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане семейным дебоширам будут заменять административные взыскания на общественно полезные работы, заявил министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Прорабатывается вопрос замены меры административного взыскания "предупреждение" на общественные работы. Это уборка улиц, общественных территорий, строительство и ремонт дорог, озеленение и благоустройство городских территорий, а также другие социально полезные работы", - сообщили министр на заседании правительства. 

 
По его словам, такой вид наказания наиболее эффективно мотивирует потенциальных нарушителей к контролю за своим поведением. 
 
Также планируется ужесточить требования к процедуре примирения сторон в суде путем исключения такого права при повторном совершении противоправного деяния. Подчеркивается, что это позволит прекратить порочную практику психологического давления дебоширов и иных лиц на пострадавших.
 

В рамках ужесточения ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере планируется ввести дополнительный квалифицирующий признак - "в отношении лица, состоящего в сфере семейно-бытовых отношений" по наиболее распространенным уголовным правонарушениям", - проинформировал Марат Ахметжанов.

 
Кроме того, планируется установить нижний порог срока ареста по административным правонарушениям в этой сфере от 5 суток, а также увеличить срок ареста по повторным правонарушениям с 20 до 25 суток. 
 

Предполагается перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это даст возможность полиции возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших - по факту совершения бытового насилия. При этом окончательная правовая оценка будет даваться судом", - заявил глава МВД РК. 

 
Он отметил, что данная мера позволит обеспечить принцип неотвратимости наказания. 
 
Также министр проинформировал о ходе разработки комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. 
 

Будет разработан стратегический программный документ. Он будет содержать комплекс мер, направленных на консолидацию усилий уполномоченных государственных органов в сфере противодействия наркопреступности и профилактики наркомании", - сообщил он. 

 
При этом будет усилена межведомственная координация, а также контроль и надзор за реализацией планируемых мероприятий. 
 
По словам министра, необходимо оптимизировать медицинский учет наркозависимых лиц с включением в него следующих количественных показателей: 
 
- эпизодическое употребление наркотиков (двукратное в течение года помещение в центры детоксикации); 
 
- госпитализация в связи с отравлением психоактивными веществами в другие медицинские учреждения, в том числе частные клиники; 
 
- получение скорой медицинской помощи при передозировке наркотиками без госпитализации.
 
Также предполагается упрощение процедуры внесения под контроль новых видов синтетических наркотиков с совершенствованием методики их судебно-экспертного исследования, совершенствование механизма ограничения использования при незаконном обороте наркотиков провайдерских, банковских и почтовых услуг и укрепление пограничных пунктов пропуска, зон таможенного досмотра и международного почтового обмена.

Глава МВД также проинформировал о повышении эффективности мер по противодействию интернет- и телефонным мошенничествам. 
 

В рамках реализации поручения главы государства предполагается усилить работу по выявлению преступных схем, привлечению к ответственности их организаторов и дроперов (лица, участвующие в схемах обналичивания). В этих целях на основе комплексного анализа будет разработана ведомственная программа противодействия киберпреступности, в том числе интернет-мошенничествам. Планируется предусмотреть меры организационного и законодательного характера по нейтрализации и профилактике таких преступлений", - сообщил он. 

 
Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено выработке механизмов блокирования звонков с подменных абонентских номеров. 
 

Наряду с этим совместно с уполномоченными органами усилим информационно-разъяснительную работу среди населения. Это повысит правовую и финансовую грамотность граждан", - добавил министр. 


Ранее сообщалось, что доказывать вину семейных дебоширов теперь будет полиция. 
 

Столицу Казахстана могут вновь переименовать

03.09.2022, 12:07 30486
Столицу Казахстана могут вновь переименовать
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Вернуть мегаполису прежнее название - Астана предлагают члены депутатской группы "Жана Казакстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам депутатов, народ так и не принял новое название столицы. Поэтому мажилисмены считают, что нужно внести в Конституцию важное изменение. По их мнению, решение о переименовании будет отвечать запросам и ожиданиям граждан, сообщает "Хабар 24". 
 

Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы - Астана, которое в свое время было предложено первым президентом. Это решение будет учитывать вклад первого президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан", - сказал депутат мажилиса парламента РК Едил Жанбыршин.

 
Помимо этого, представители депутатской группы считают, что до выборов нужно вводить норму о семилетнем президентстве. И провести выборы по новым правилам осенью. Такой шаг, по словам мажилисменов, модернизирует систему госуправления и обеспечит условия для устойчивого развития нашей страны. При этом они подчеркнули, что поддерживают инициативу Касым-Жомарта Токаева о выборах президента на однократный семилетний срок.
 

Высказываются различные мнения, что если президент этой осенью на внеочередных выборах будет избран на 5 лет, а затем будет внедрена норма об однократном семилетнем сроке, то могут возникнуть правовые условия для его потенциального выдвижения в будущем на третий срок. Поэтому, чтобы исключить все вопросы и сомнения, что Президент после 5 лет может баллотироваться на новый семилетний срок, считаем, что правильно будет сразу выдвигаться на 7 лет. В этом случае не возникнет никаких правовых коллизий", - сказал Едил Жанбыршин.

 
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в кулуарах правительства ответил журналистам на вопрос о том, что он думает о переименовании столицы Казахстана в Астану.
 

Эта идея давно уже обсуждается в обществе, безусловно, она заслуживает внимания. Вчера ее обозначила депутатская группа "Жана Казахстан" и внесла на рассмотрение. Я думаю, что после обсуждения в обществе это предложение рассмотрят уже в парламенте. Давайте дождемся, немножко пройдет время, и мы увидим, как на это реагирует общество", - цитирует Романа Скляра Informburo.kz.

 
Напомним, в марте 2019 года был подписан указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. 
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу

03.09.2022, 09:31 38081
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Погоду большей территории Казахстана по-прежнему будет определять антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на северо-западе, севере, западе РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами и выпадением града. По республике местами ожидается усиление ветра, на западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской областей, на западе и юге Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
На большей части Акмолинской, Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Днем на большей части Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской, Мангистауской, Улытауской областей, на юге Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей, на юге, востоке Костанайской области сохраняется сильная жара. 
 
На большей части Павлодарской области ожидается сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 34-36 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 31-33 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 34-36 тепла.

Как сообщалось ранее, сильная жара ожидается в ряде регионов.
 

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