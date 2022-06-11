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Краснокнижный черный аист попал в фотоловушку на востоке Казахстана

10.06.2022, 16:23 16151
Краснокнижный черный аист попал в фотоловушку на востоке Казахстана
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 ИЮНЯ - Черный аист был заснят на фотоловушку, установленную инспекторами Маркакольского заповедника, на участке речки Топольник. Речка является малым притоком озера Маркаколь, сообщается на странице заповедника в Instagram, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Черный аист (лат. Ciconia nigra) - птица из семейства аистовых. Занесен в Красные книги Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана и РФ. Крупная длинноногая, длинношеяя птица, телосложением полная копия широко известного всем белого аиста. Большая часть оперения черная с фиолетовым и зеленым отливом. Нижняя сторона туловища белая. Клюв, голая кожа вокруг глаз и ноги малиново-красные. Сходных видов нет. Самцы и самки окрашены одинаково. Вес около 3 кг.
 

На озеро Маркаколь весной прилетает в середине апреля - начале мая. Поздние мигранты наблюдаются вплоть до начала июня. Осенняя миграция у большинства птиц начинается в конце августа - начале сентябре", - говорится в сообщении.


 

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В большинстве регионов Казахстана в субботу пройдут дожди

11.06.2022, 09:09 3541
В большинстве регионов Казахстана в субботу пройдут дожди
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди, на юго-востоке -сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей. Лишь на западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - информирует РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области на севере, западе, востоке ожидаются град, шквал, ночью и утром на северо-западе области туман, ночью на севере, западе, востоке области, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, востоке, в центре Павлодарской, на севере, востоке Карагандинской, на северо-западе, западе Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Актюбинской, на севере, в центре Атырауской, при грозе в Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются днем град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области на северо-западе, северо-востоке ожидаются град, шквал, усиление ветра, на северо-западе, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Мангистауской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

Ночью в горных районах, днем на юге, востоке области Жамбылской области ожидаются град, шквал, днем на юго-западе области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на северо-западе, юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара.
  

В центре Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на юге, западе Карагандинской, на западе Алматинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - добавили синоптики.

 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

10.06.2022, 21:24 10761
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 июня днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 18 метров в секунду.
 
11 июня днем на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 11 июня на северо-западе, западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе, западе области 15-20 метров в секунду. Днем 11 июня на северо-западе, юго-западе, юге области ожидается сильная жара - 36 градусов. На западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Ночью 11 июня на севере-востоке Кызылординской области ожидается гроза. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
11 июня на севере, востоке, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, в центре области днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
11 июня на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, западный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 11 июня ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 июня днем на большей Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный, ночью на севере, западе, востоке области, днем на большей части 15-20 метров в секунду. 
 
11 июня на западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду.
 
В Шымкенте утром и днем 11 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
11 июня на северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, днем на северо-западе, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 11 июня на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 11-13 июня.
 

В нацпарке "Алтын-Эмель" на видео засняли массовый лет бабочки-боярышницы

10.06.2022, 20:47 11471
КОНАЕВ. 10 ИЮНЯ - В середине мая в некоторых горных ущельях нацпарка "Алтын-Эмель" отмечен массовый лет бабочки-боярышницы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На видео бабочки питаются нектаром цветов и капельками влаги на земле. Несмотря на красивый внешний вид, следует знать, что боярышница считается вредителем плодовых культур. Вскоре бабочки отложат яйца, из которых выведутся гусеницы, поедающие листья таких растений нацпарка, как яблоня, абрикос, спирея, боярышник, шиповник", - сообщили на странице нацпарка в Instagram.

 
 

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные

10.06.2022, 11:48 20626
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 11-13 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Объединение двух циклонов - северо-западного и южного практически на всей территории республики сохранят неустойчивый характер погоды", - сообщили в РГП "Казгидромет". 

 
Пройдут дожди, 11-12 июня в горных районах юга и юго-востока республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. На юго-западе, юге ожидается пыльная буря. 
 
На западе, северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха днем от 22-30 до 17-26 тепла, на юго-западе воздух прогреется до 25-35 тепла, на севере колебание от 20-28 до 25-30, на востоке страны понижение от 28-37 до 24-33 тепла, в центре республики повышение от 22-30 до 27-32, на юге - 35 тепла, в южных регионах страны - понижение от 25-35 до 20-30 тепла.
 

В Павлодаре сотрудник УИС приютил спасенного от гибели щенка

10.06.2022, 11:05 21831
В Павлодаре сотрудник УИС приютил спасенного от гибели щенка
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 10 ИЮНЯ - Сотрудники уголовно-исполнительной системы в Павлодаре оказывают помощь приюту для бездомных животных, один из них приютил спасенного волонтерами щенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Весной зооволонтеры спасли от гибели щенка, найденного во дворе дома.
 

Приехав во двор, мы увидели, что два щенка были в критическом состоянии. Как сказали местные жители, один из них три дня лежал и медленно умирал. У одного из них была опухоль, огромная шишка, как выяснилось позже, - это была грыжа. В ветеринарной клинике в срочном порядке сделали операцию, забрали в приют. Он быстро пошел на поправку", - рассказала зооволонтер Мария Гребенкина. 

 
Неравнодушие проявили сотрудники УИС, которые оказывают помощь приюту.
 

Когда первый раз приехал, решил, что постоянно будем помогать. Поговорил с родителями, им как раз нужен щенок. Они живут в частном доме. Решил взять с приюта", - рассказал сотрудник учреждения АП-162/4 Куаныш Каирбаев. 

 
Щенка назвали Актос.
 

Этот малыш - счастливчик, выжил, перенес операцию и так быстро нашел добрые руки! Берегите его, и он станет вашим самым лучшим другом", - сказала активист.

 
Между тем в приюте проживает более 40 собак. Помощь животным оказывают неравнодушные павлодарцы, сообщает Polisia.kz.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

10.06.2022, 08:33 23966
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят дожди с грозами, градом и усилением ветра, на юге с пыльными бурями, практически на всей территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только на западе, юге, востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на северо-западе, севере Костанайской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, северо-востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, днем на востоке Акмолинской области ожидаются град, днем на севере, западе, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается шквал, на севере, западе - пыльная буря, утром и днем на севере, западе, в горных, предгорных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, востоке Карагандинской области, севере, юге Павлодарской области, на западе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области, юге, северо-востоке Западно-Казахстанской области, на востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в Алматинской области, на юге Карагандинской области, северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара.
 
В центре Кызылординской области, на западе, востоке Карагандинской области, на западе Алматинской области, на юге Костанайской области, на западе Павлодарской области, на юге, востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков, +32 - +34, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, +28 - +30 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

09.06.2022, 21:17 31336
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 июня днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 10 июня ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
10 июня ночью на востоке, днем на западе Акмолинской области ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 10 июня на западе, юге, в центре, днем на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем 10 июня в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе пыльная буря. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду.
 
В Шымкенте днем 10 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 10 июня на севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе 18 метров в секунду.
 
Днем 10 июня на северо-западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на северо-западе, севере области 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 10 июня на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара - 36 градусов. 
 
10 июня в Кызылординской области сохраняется ветер северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
10 июня на севере, северо-востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на севере, северо-востоке, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 10 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 36 градусов.
 
Днем 11 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Днем 10, ночью 11 июня в горных районах, днем 11 июня на юге, востоке области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем 10 июня на северо-востоке области, в горных районах, днем 11 июня юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 

В Алматы изменили движение двух автобусных маршрутов

09.06.2022, 19:29 31681
АЛМАТЫ. 9 ИЮНЯ - Как сообщает Транспортный холдинг Алматы, в связи с реконструкцией тепловых сетей на улице Толе би в ранее измененные схемы движения двух маршрутов №№ 201, 205 внесены временные корректировки по обращениям пассажиров и обслуживающей компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 10 июня они будут курсировать: 
 
№ 201 - в восточном направлении - ул. Толе би - ул. Конаева - ул. Кабанбай батыра - пр. Достык - ул. Толе би - далее по схеме. В западном направлении - ул. Толе би - пр. Достык - ул. Богенбай батыра - ул. Конаева - ул. Толе би - далее по схеме;
 
№ 205 - в восточном направлении - ул. Толе би - ул. Конаева - ул. Кабанбай батыра - пр. Достык - ул. Толе би - далее по схеме. В западном направлении - ул. Толе би - пр. Достык - ул. Богенбай батыра - ул. Конаева - ул. Толе би - далее по схеме.
 

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