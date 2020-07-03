КТЖ временно ограничила посадку пассажиров на станции Кульсары

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - По решению главного государственного санитарного врача Жылыойского района, посадка и высадка пассажиров на станции Кульсары временно ограничена, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции сегодня с 07.00 до 15 июля запрещена продажа билетов и посадка/высадка пассажиров на станции Кульсары.

Запрет касается пассажирских поездов:

- №37/38 Мангистау - Нур-Султан - Нурлы жол";

- №309/310 Мангистау - Актобе;

- №313/314 Атырау - Мангистау.

Также запрещена посадка и высадка в беспересадочные вагоны Алматы-2 - Кульсары, курсирующие в составах пассажирских поездов №77/78 и №313/314.

При этом посадка/высадка пассажиров на станции Кульсары разрешена пассажирам при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии или письма-приглашения медицинского учреждения.

Пассажиры, ранее оформившие проездные билеты до/от станции Кульсары, могут оформить возврат. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.

В связи с коронавирусной пандемией Национальный перевозчик просит пассажиров соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и иметь при себе средства индивидуальной защиты.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства