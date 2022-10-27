КТЖ вводит дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в некоторых поездах

Алматы. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова в своем запросе на имя генерального прокурора Казахстана просит наказать виновных в выводе земель Алматинской обсерватории и астрофизического института под строительство коттеджей.
По ее словам, земли были выведены под застройку решением экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в 2021 году.
Скоро, по логике бывшего акима Сагинтаева, вместо обсерватории и астрофизического института, имеющих большое научное, образовательное, познавательное, историческое, туристское, сакральное значение, должны были разместиться очередные коттеджи", - заявила Смирнова.
Она выразила уверенность, что чиновники, разрушающие своими действиями, превышением полномочий науку, образовательные и познавательные, сакральные места, будут наказаны в соответствии с новыми подходами справедливого Казахстана.
Она также подчеркнула, что строить вокруг обсерватории нельзя, так как это мешает проведению исследований и наблюдений из-за дополнительного освещения во время строительства и эксплуатации домов.
Ранее генпрокурор Берик Асылов написал в Twitter
, что поручил прокурору города Алматы в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка.
В случае подтверждения будут приняты меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц", - написал Асылов.
Напомним, часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео акимат города Алматы вывел
в жилую зону. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.
Ранее сообщалось, что алматинцы опасаются
оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай.
В Народной партии Казахстана заявили
, что чиновники способствуют легализации незаконного строительства.
По мнению экспертов, коррупция
в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной
Также сообщалось, что по результатам проверки, проведенной департаментом Комитета по управлению земельными ресурсами Алматы, КазНУ вернут
незаконно отчужденный земельный участок.