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КТЖ вводит дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в некоторых поездах

26.10.2022, 16:55 19356
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В пилотном режиме АО "Пассажирские перевозки" вводит дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в вагонах коммерческих поездов отправлением с 1 декабря 2022 года до 28 февраля 2023 года.
 
Сообщается, что разница стоимости проезда между верхними и нижними полками составит 20%.
 

Проект реализуется с целью равномерного распределения мест в вагоне, а также для удовлетворения спроса пассажиров на нижние места", - отметили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

 
Дифференцированный подход действует в следующих пассажирских поездах:
 
1. № 111/112 Алматы - Мангистау;
 
2. № 51/52 Алматы - Уральск;
 
3. № 105/106 Алматы - Петропавловск;
 
4. № 71/72 Астана - Шымкент;
 
5. № 29/30 Алматы - Атырау.
 

новости по теме

В Алматы владельцам автомобилей, пострадавших во время январских погромов, выплатили около 567 миллионов тенге

27.10.2022, 09:50 1751
Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Около 567 млн тенге выплатили владельцам автомобилей, поврежденных во время январских событий, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
 
По поручению главы государства проводится работа по возмещению ущерба не только малому и среднему бизнесу, но и жителям города Алматы, автомобили которых повредили или уничтожили в ходе январских событий.
 

Всего поступило 143 заявки. В результате все они были поддержаны на общую сумму 566,7 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.

 
Заявления рассматривают районные акиматы в течение месяца с даты поступления. Оценка ущерба имуществу назначается в семидневный срок со дня регистрации заявления и производится независимыми экспертами, выбранными пострадавшим. Расходы по проведению оценки возложены на государственные органы в лице районных акиматов.
 

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в четверг

27.10.2022, 08:16 5306
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в четверг
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С уходящим циклоном на большей территории Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег), на севере - дождь с переходом в снег.
 

По республике ожидается усиление ветра, на юге - туман, на севере, востоке, в центре -гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Астане ожидаются осадки (дождь, снег), температура воздуха -1 - +1 градус. Скорость ветра 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы - дождь, +8 - +10 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство

26.10.2022, 15:45 22461
Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство
Алматы. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова в своем запросе на имя генерального прокурора Казахстана просит наказать виновных в выводе земель Алматинской обсерватории и астрофизического института под строительство коттеджей.
 
По ее словам, земли были выведены под застройку решением экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в 2021 году.
 

Скоро, по логике бывшего акима Сагинтаева, вместо обсерватории и астрофизического института, имеющих большое научное, образовательное, познавательное, историческое, туристское, сакральное значение, должны были разместиться очередные коттеджи", - заявила Смирнова.

 
Она выразила уверенность, что чиновники, разрушающие своими действиями, превышением полномочий науку, образовательные и познавательные, сакральные места, будут наказаны в соответствии с новыми подходами справедливого Казахстана.  
 
Она также подчеркнула, что строить вокруг обсерватории нельзя, так как это мешает проведению исследований и наблюдений из-за дополнительного освещения во время строительства и эксплуатации домов.
 
Ранее генпрокурор Берик Асылов написал в Twitter, что поручил прокурору города Алматы в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка.
 

В случае подтверждения будут приняты меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц", - написал Асылов.

 
Напомним, часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео акимат города Алматы вывел в жилую зону. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.

Ранее сообщалось, что алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай.
 
В Народной партии Казахстана заявили, что чиновники способствуют легализации незаконного строительства.
 
По мнению экспертов, коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной
 
Также сообщалось, что по результатам проверки, проведенной департаментом Комитета по управлению земельными ресурсами Алматы, КазНУ вернут незаконно отчужденный земельный участок.  
 

Операторы связи оштрафованы на 271 миллион тенге за плохой интернет

26.10.2022, 11:32 27456
Операторы связи оштрафованы на 271 миллион тенге за плохой интернет
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Операторы связи оплатили около 271 миллиона тенге за некачественный интернет, рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Турысов.
 
По словам Турысова, МЦРИАП усиливает ответственность операторов связи.
 

Насколько я знаю, порядка 271 млн штрафов оплачено операторами связи. В соответствующее законодательство мы внесли изменения, утвердили параметры качества связи", - рассказал вице-министр.

 
При этом он отметил, что при появлении проблемы абонент может подать жалобу в Комитет связи при МЦРИАП через систему E-otinish.
 

Наши территориальные специалисты выедут, проверят. Если же будут нарушения по вопросам качества, то соответствующий штраф будет выписан", - заверил Турысов.

 

Около 200 тысяч иностранцев подали заявление на получение ИИН в Казахстане

26.10.2022, 10:28 30056
Около 200 тысяч иностранцев подали заявление на получение ИИН в Казахстане
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 200 тысяч иностранных граждан подали заявления на получение ИИН, заявил в кулуарах мажилиса вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.
 
Асет Турсов уточнил, что около 200 тысяч заявлений поступило с 21 сентября в целом от всех иностранцев.
 
При этом он не смог назвать количество заявлений, поданных гражданами России.

Напомним, в начале октября глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщил, что 70 тысяч россиян получили ИИН в Казахстане с 21 сентября.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в среду

26.10.2022, 08:05 32711
Какая погода ожидается в Казахстане в среду
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке страны сильный дождь в горных районах сильные осадки (дождь, снег).
 

Лишь на западе республики с отрогом антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Также по стране ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе, севере - гололед.
 
В Алматы ожидается дождь, температура воздуха составит +11 - +13 градусов, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 
В Астане - осадки (дождь, снег), +4 - +6 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.
 

Минобороны РК подписало соглашение с вузами страны

25.10.2022, 19:37 42841
Минобороны РК подписало соглашение с вузами страны
Фото: МО РК
Алматы. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы во Дворце Республики состоялась встреча министра обороны Руслана Жаксылыкова с ректорами высших учебных заведений, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
 
Руководитель оборонного ведомства поздравил присутствующих с национальным праздником - Днем Республики.
 
Он подчеркнул важность принятия Декларации о государственном суверенитете, провозгласившей создание демократического социального правового государства, независимое развитие, неделимость и неприкосновенность его территории.
 
Свой вклад в укрепление государственности, в военно-патриотическое воспитание молодежи вносят Вооруженные силы и образовательные учреждения. Совместный проект Министерства обороны и вузов страны по предоставлению возможности получения бесплатного высшего образования военнослужащим, отслужившим положенный срок, будет также способствовать повышению престижа воинской службы.
 

Подписанные соглашения один из механизмов социализации военнослужащих после армии. Во-первых, в вузы придут те, кто проявил себя на службе с лучшей стороны, прошел тщательный отбор. Во-вторых, в учебных заведениях появятся молодые люди, получившие закалку в армии. Сильные, выносливые, дисциплинированные ребята станут для студентов примером мужества и самостоятельности в построении личной карьеры", - отметил преимущества руководитель оборонного ведомства Руслан Жаксылыков.

 
В соглашении, которое подписали руководители более пятидесяти вузов, определены направления сотрудничества, а также количество ежегодно выделяемых мест для получения бесплатного образования лицам, отслужившим срочную воинскую службу.
 
Договоренности начнут действовать с 2023 года. Предоставление образовательных льгот отслужившим гражданам повысит мотивацию к воинской службе.
 
Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным Центральным ансамблем Министерства обороны Республики Казахстан. В нем приняли участие аким города Алматы Ерболат Досаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
 

Генпрокуратура РК озвучила позицию по Малому Талдыколю

25.10.2022, 19:30 42756
Генпрокуратура РК озвучила позицию по Малому Талдыколю
Фото: Depositphotos
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан озвучила позицию по группе озер Малый Талдыколь в Астане.
 

11 июля 2022 года решением специализированного межрайонного административного суда столицы удовлетворены требования ОО "Коалиция корпоративных юристов "Aqiqat" в части признания незаконным бездействие столичного акимата, выразившееся в неустановлении водоохранных зон и полос Озер. Этим же решением суд обязал местный исполнительный орган утвердить в трехмесячный срок водоохранные зоны и полосы Озер (№№ 6, 7, 9) и отменить постановление акимата города Астаны от 23 декабря 2020 года "О переводе земель водного фонда в категорию земель населенного пункта", - сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Тимур Ташимбаев в своем ответе на депутатский запрос.

 
По его словам, на сегодня решение суда не вступило в законную силу, поскольку оно обжаловано и находится на рассмотрении в апелляционной инстанции.
 

Согласно статье 1 Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" обращения, заявления и жалобы, подлежащие рассмотрению в порядке судопроизводства, не могут быть рассмотрены или взяты на контроль никакими другими органами, должностными или иными лицами. Оценка действиям столичного акимата будет дана судом. Кроме того, в ходе судебных разбирательств установлено, что акиматом города Астаны допущены нарушения норм Земельного кодекса (статья 43 пункты 1-2 ) - участки близ Озер предоставлены до перевода этих территорий в категорию населенных пунктов", - проинформировал Тимур Ташимбаев.

 
В этой связи СМАС вынесены частные определения в адрес комитетов по водным ресурсам (Министерство экологии, геологии и природных ресурсов), по управлению земельными ресурсами (Министерство сельского хозяйства) и акима города Астаны.
 
Также на основании частных определений суда уполномоченными органами проведена разъяснительная работа по недопущению впредь нарушений земельного и водного законодательства.
 
Кроме того, обозначенная проблема находится на контроле Комитета по управлению земельными ресурсами и после завершения судебных разбирательств будет рассмотрен вопрос реагирования на сложившуюся ситуацию.
 

Между тем, учитывая вышеизложенные факты, прокуратурой города Астаны 20 октября 2022 года в столичный акимат направлено письмо об урегулировании вопросов строительства вокруг Озер", - добавил он.

 
Ранее сообщалось, что на Малом Талдыколе собираются провести дноуглубительные работы, которые, по информации столичного акимата, позволят не допустить высыхания водного объекта. Минэкологии опровергло заявление акимата о "чрезвычайном" загрязнении озера Малый Талдыколь.
 
Жители столичного ЖК "City Lake" записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь.
 

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