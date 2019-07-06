Кюйши Жетысу вошли в Книгу рекордов Казахстана

Талдыкорган. 5 июля. Kazakhstan Today - Знаменательное событие произошло в городе Талдыкоргане: на протяжении 24 часов около 100 профессиональных домбристов исполнили порядка 500 казахских кюев, передает Kazakhstan Today.

Акция "Домбра - дала дауысы" в формате Домбра party, организованная управлением внутренней политики, проектным офисом "Рухани жангыру" и Региональной службой коммуникаций, вошла в Казахстанскую книгу рекордов.

Грандиозное музыкальное событие было проведено в рамках программных статей Первого Президента Нурсултана Назарбаева "Рухани жангыру" и "Семь граней Великой степи".

Для объективности весь процесс исполнения прекрасных произведений транслировался на LED экране возле здания Дома журналистов и в социальных сетях.

Так, первыми выступили домбристы из городов Капшагай и Текели, Аксуского и Каратальского районов.

Мы знаем, что во всех регионах страны проводятся акции в формате Домбра party, где участвует от 500 до 1500 человек, мы же решили пойти другим путем. В Турции есть один красивый мемориальный комплекс "Айя София", в нем исполняют аяты, читают Коран 24 часа в сутки, и, когда люди в любой стране мира слышат аяты из Корана, они сразу представляют перед собой мечети Турции, Ближнего Востока, Арабских стран. А мы в свою очередь поставили перед собой задачу 24 часа исполнять порядка 500 произведений. Задачу мы выполнили", - поделился руководитель управления внутренней политики Алматинской области Рустам Алпысбаев.

К слову, для того чтобы полностью раствориться в атмосфере колорита казахских степей, была установлена юрта в национальном стиле, где также происходило исполнение кюев.

Кроме этого, на мероприятие прибыл директор департамента по регистрации рекордов в Казахстанскую книгу рекордов Бакытжан Тастулеков, который вручил сертификат подтверждающий, что жетысусцы вошли в Казахстанскую книгу рекордов и стали чемпионами по непрерывной игре на домбре на протяжении 24 часов.

За недавнее время интерес к исполнению музыки на народных инструментах, особенно на домбре, из года в год растет. Мы были свидетелями того, как было проведено массовое исполнение кюев в других регионах, во время которых собралось 1,5 тысячи домбристов. Сегодня мы являемся очевидцами самого продолжительного исполнения кюев и терме на домбре в течении суток. Во время проведения Домбра party вместе с жителями на необычном концерте присутствовали два представителя казахстанской книги рекордов. Кроме того, все мероприятие записывалось на видео. Любой человек может убедится в том, что акция "Домбра - дала дауысы" состоялась и рекорд установлен", - пояснил Бакытжан Тастулеков

Последними выступали музыканты из областной филармонии имени Суюнбая.

Очень рад, что у нас проводятся такие конкурсы. Хочется всем сказать сердечное спасибо. Если мы, казахстанцы, забудем наши песни, кюи, саму домбру, потеряем национальную самобытность, язык, культуру. На мой взгляд, надо больше выявлять таланты из числа народных исполнителей из районов, чаще проводить такие мероприятия. Хочу пожелать им творческих успехов и удачи!" - сказал народный певец областной филармонии имени Суюнбая, Толеутай Сериков.

В завершении, участники были награждены благодарственными письмами.

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