Легализация автомобилей-конструкторов в Казахстане начнется 22 мая

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Открытие Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги ожидается в июне этого года, сообщил старший исполнительный директор дирекции по транспорту и инфраструктуре ЕАБР Маргулан Абдиров.





В пресс-туре Евразийского банка развития в рамках конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона журналистам показали новую алматинскую автодорогу.









В настоящее время технадзор проводит последнюю проверку БАКАД, строительство которой шло 50 месяцев. Алматинцы и все заинтересованные в реализации проекта ждут момента открытия около 15 лет.





Договор концессии о реализации проекта автодороги был подписан в 2018 году, период его действия составляет 20 лет. За пять лет построили БАКАД, следующие 15 лет - срок эксплуатации и содержания дороги. По завершении действия договора БАКАД будет передана в государственную собственность.





БАКАД: какой будет новая дорога





Автодорога является скоростной, и расчетная скорость движения транспортных средств составляет 120-140 километров в час. БАКАД ограждена по всей протяженности, препятствуя появлению человека или животного на пути.





KAZAKHSTAN TODAY





KAZAKHSTAN TODAY





Протяженность дороги 66 километров, на которых расположены 7 транспортных развязок по направлениям в Узынагаш, Бишкек, Шамалган, Комсомол, Талдыкорган и Хоргос, Шелек, Талгар. На большей части автодороги предусмотрено 6-полосное движение. Построено 43 мостовых сооружения, в числе которых железнодорожный мост и надземные пешеходные переходы.





Дорога оснащена 125 камерами видеонаблюдения и 96 камерами для распознавания госномеров. Сведения будут передаваться в операционной центр БАКАД. К примеру, на дороге данного класса запрещены остановки транспорта и пешеходные перемещения, эта информация будет фиксироваться и передаваться в компетентные органы.





На БАКАД установлено 12 арок контроля свободного потока (free flow). Также определены банки, через которые будет взиматься оплата за проезд, это "Банк ЦентрКредит", "Каспи" и "Халык банк".





Пресс-служба ЕАБР





Законопроект о тарифах проезда по Большой Алматинской кольцевой автодороге опубликован МИИР и находится на этапе подписания. Напомним, что предварительная стоимость разового проезда по БАКАД для легковых автомобилей - 241,5 тенге. Сумма оплаты варьируется в зависимости от установленного МРП и вида транспорта.





Кроме того, определенными преференциями будет пользоваться население прилегающих к БАКАД районов, а именно жители Илийского, Карасайского и Талгарского районов. Они смогут использовать месячную абонентскую плату за проезд.





Чему будет способствовать реализация проекта





● БАКАД позволит вывести транзитные потоки за пределы Алматы, вследствие чего снизится уровень загрязнения воздуха.





● Сокращение транспортных заторов и времени в пути. По расчетам специалистов, строительство Большой Алматинской кольцевой дороги разгрузит улицы мегаполиса на 60%.





● Улучшение пропускной способности и конкурентоспособности транзитных маршрутов, проходящих через Казахстан.





● Расширение региональной и международной торговли, поскольку проект является частью трансконтинентальной магистрали Западная Европа - Западный Китай.





● Стимулирование применения ГЧП-механизма. БАКАД - первый инфраструктурный ГЧП-проект в рамках государственного гарантирования.





Субъекты финансирования БАКАД





БАКАД является первым международным государственно-частным проектом в Центральной Азии, а также крупнейшим инвестиционным проектом в Казахстане за пределами нефтегазового сектора.





Объект финансируется синдикатом трех банков: Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития (135 млн долларов США) и Исламский банк развития. Общая стоимость проекта составила 743 млн 116 тысяч долларов США.





Пресс-служба ЕАБР





Консорциум БАКАД состоит из четырех компаний: две турецкие (Alarko Holding и Makyol) и две корейские компании (SK ecoplant и Korea Expressway Corporation). Последняя является лидирующей в силу объемов накопившегося опыта содержания платных дорог не только в Корее, но и за ее пределами. Финансирование осуществляется в соотношении 78% заемных средств и 22% - средства данных компаний.





Во время строительства надзор проводился техническим консультантом, выбранным заказчиком и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Технадзор осуществлялся совместно с казахстанской компанией "Сапа". Помимо этого, технадзор проводили кредиторы, проверяя не только техническую часть, но и финансовую и юридическую.





Пресс-служба ЕАБР





Проект строительства БАКАД признан ежегодной премией PFI Awards 2020 транспортной сделкой года в Европе.





Ранее сообщалось, что мегапроект ЕАБР "Евразийский транспортный каркас", для развития которого и была построена БАКАД, удостоен премии ADFIAP Sustainable Awards 2023.



