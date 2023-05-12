Правила регистрации автомобилей-конструкторов утверждены в Казахстане

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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал поправки в постановление "Об утверждении правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств".





Для применения ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге граждане Республики Казахстан обращаются в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения через филиалы некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" или портал "электронное правительство" и иные объекты информатизации, определенные уполномоченным органом, сказано в документе.





При обращении через электронное правительство и иные объекты информатизации заявитель осуществляет вход в личный кабинет, заполняет в электронном виде заявление и прикрепляет сканированные копии документов.





В пункте осмотра при государственной корпорации осмотр и сверка соответствия номерных агрегатов, государственного регистрационного номерного знака транспортного средства учетным данным, указанным в регистрационных документах, и установление их подлинности (выявление скрытых, подложных или измененных какими-либо иными способами номерных агрегатов) осуществляются уполномоченным сотрудником органов внутренних дел.





Если прохождение таможенной очистки транспортного средства, ввезенного на территорию государств - членов Евразийского экономического союза, не подтверждается, при этом транспортное средство ранее не состояло на регистрационном учете в компетентном органе государства - члена ЕАЭС, ввезено на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года и не находится в розыске, допускаются применение ставки сбора за первичную регистрацию такого транспортного средства в размере 200 000 тенге и его первичная регистрация без возможности отчуждения, а также с правом эксплуатации только на территории Республики Казахстан на основании заявления; акта осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;диагностической карты технического осмотра, подтверждающей прохождение обязательного технического осмотра, выданной оператором технического осмотра, включенным уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций в реестр операторов технического осмотра.



