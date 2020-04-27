Лесной пожар на территории резервата "Семей орманы" локализован

Как сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК, распространение огня остановлено, ведется тушение отдельных очагов внутри горельника.
Пожар локализован 25 апреля в 19.00. Площадь пожара составила около 4000 гектаров.
Напомним, что основной причиной быстрого распространения огня на большую территорию стал сильный ветер. По предварительным данным, причина, по которой мог возникнуть пожар, - неосторожное обращение с огнем.
Как сообщалось ранее, пожар на территории "Семей орманы" произошел 23 апреля. Для тушения пожара был направлен самый большой вертолет в мире.
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