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LRT в Нур-Султане достроят за счет бюджетных средств

01.09.2022, 14:54 10276
LRT в Нур-Султане достроят за счет бюджетных средств
Фото: Wikimedia.ru
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Проект LRT в столице будут завершать за счет бюджетных денег, так как никто из частных инвесторов не согласился вложиться в проект, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Первый транш в 20 млрд тенге был выделен, помимо этого нам нужно еще 577 млн долларов для достройки. Достраивать его будет тот же подрядчик - китайский консорциум. Мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата уже, поэтому будем достраивать", - цитирует акима столицы Алтая Кульгинова Sputnik.kz.

 
На вопрос о том, во сколько будет обходиться ежегодное обслуживание LRT в столице, Кульгинов назвал сумму в 4 млрд тенге.
 
Аким отметил, что это невыгодный проект, но он поможет разгрузить дорожный трафик.
 

Если будет непрерывное финансирование, китайские партнеры обещают за два года достроить", - цитирует акима Zakon.kz.


Ранее сообщалось, что дело LRT направляется в суд. 
 

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Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

01.09.2022, 21:29 4081
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Атырауской, Акмолинской, Жетысуской, Туркестанской, Костанайской, Актюбинской, Абайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 2 сентября на западе, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара 41 градусов. 
 
2 сентября днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара до 39 градусов. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Нур-Султане 2-3 сентября днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.
 
2-3 сентября на большей части Акмолинской области днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. 
 
Днем 2 сентября Жетысуской области на востоке ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Ожидается сильная жара 35 градусов.
 
2 сентября на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 2 сентября на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 38 градусов, высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
2 сентября днем на севере Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 16 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
2 сентября на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
2 сентября на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
2 сентября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается сильная жара 36 градусов. Ветер юго-западный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
2 сентября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 2, сутки 3-4 сентября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем 2-4 сентября на юге, западе, севере области ожидается сильная жара 38 градусов. 2-4 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 

Получить увечья вместо знаний рискуют ученики разваливающейся школы в Туркестанской области

01.09.2022, 17:43 6871
ТУРКЕСТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Построенная 5 лет назад в селе Отегулы Туркестанской области школа разваливается на глазах. Жители боятся отпускать в нее своих детей, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на телеканал Otyrar
 

Школа на 250 мест расположена на окраине города Шардара. Ее отстроили и сдали в эксплуатацию всего 5 лет назад, но учиться здесь с каждым днем становится опасно. Стены в школьной столовой покосились и могут рухнуть", - сообщает телеканал.

 
Одну часть школы вообще пришлось закрыть. 
 
 

Объект был сдан с задержками, при строительстве выявили множество недочетов, которые приходилось устранять. Через год школу все же приняли в эксплуатацию, но спустя некоторое время стены начали покрываться глубокими трещинами. Учителям приходится подпирать падающие стены досками", - сообщает телеканал. 

 
Родители боятся отпускать детей в школу, чтобы вместо знаний они не получили увечья. По словам одной из жительниц, страшно даже представить, что случится, если дети поднимутся на второй этаж и в этот момент произойдет обрушение. 
 
Директор школы обращалась и в отдел строительства, который принимал объект, и в областное управление, но безрезультатно. На те средства, которые выделили из бюджета на текущий ремонт, педагогам приходится залатывать дыры. 
 
По словам чиновников, подобные школы есть также в Сайрамском, Жетысайском и Мактааральском районах. Областное управление образования намерено составить список недобросовестных застройщиков и передать его в правоохранительные органы. Наказание должны понести и те, кто принял объекты. 
 

Вот только это никак не поможет педагогам, которые вынуждены собственными силами устранять ошибки строителей", - резюмирует Otyrar.

 

Президент предложил строить школы на средства, изъятые у коррупционеров

01.09.2022, 14:15 10946
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой строить школы на средства, изъятые судом у коррупционеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выступая с посланием народу Казахстана, президент подчеркнул, что строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач правительства и акимов.
 

Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ. Правительству следует принять решение о юридическом оформлении этой акции", - сказал Токаев на совместном заседании палат парламента.

 
Президент пообещал, что до 2025 года будет создано 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это, по словам главы государства, позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.
 
Также президент отметил важность обеспечения максимальной доступности школьной формы для всех учащихся. 
 

Считаю, что детям из отдельных социально уязвимых категорий государство должно предоставлять ее за счет бюджета", - высказался он.

 
Также президент считает, что целевые государственные заказы на приобретение школьной формы нужно направить на развитие отечественной легкой промышленности.
 

Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Именно на это нацелен новый национальный проект "Комфортная школа". Данная мера также значительно нивелирует разницу между качеством образовательной инфраструктуры в городах и селах", - сказал Токаев.

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

01.09.2022, 08:32 15761
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Погоду Казахстана по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на северо-западе, севере РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра", - информирует РГП "Казгидромет". 

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской областей, на западе, юге Атырауской области, на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской области, на юге Абайской, Костанайской, Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областей сохраняется сильная жара. 
 

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

31.08.2022, 21:23 24676
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Кызылординской, Атырауской, Абайской, Актюбинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жетысуской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 сентября днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, южный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется сильная жара 35 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 1-2 сентября на юге, востоке и в центре Карагандинской области ожидается сильная жара 35 градусов.
 
Днем 1-3 сентября на большей части Улытауской области ожидается сильная жара 35-38 градусов.
 
1 сентября днем в северной половине Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 сентября на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
1 сентября днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до 39 градусов. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
1 сентября на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
1 сентября ночью на западе Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
1 сентября днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 1 сентября на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 37 градусов, в центре и на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
1 сентября днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, юге, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 1 сентября на востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни осени.
 

Запутавшегося в проволоке лося спасли в Костанайской области

31.08.2022, 15:36 30051
КОСТАНАЙ. 31 АВГУСТА - В Костанайской области сотрудники природоохранной полиции спасли лося, который запутался в металлической проволоке недалеко от станции Куншаш вдоль железной дороги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

О попавшем в ловушку животном сообщил егерь областного общества охотников и рыболовов Виталий Ивлев. Он рассказал, что при обследовании территории обнаружил лося, который оказался в ловушке - запутался в проволоке", - сообщает Polisia.kz

 
Ветеринары и сотрудники полиции освободили животное и выпустили на волю.

 

Активисты "АртСпорт" потребовали у акимата официальное письмо о прекращении программы в Алматы

31.08.2022, 14:28 32601
Активисты "АртСпорт" потребовали у акимата официальное письмо о прекращении программы в Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - Алматинские активисты программы "АртСпорт", поставщики услуг и родители сегодня пришли в акимат Алматы с требованием предоставить им официальное письмо от акима Ерболата Досаева о прекращении программы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам активистов, официального постановления правительства о прекращении программы не было, а значит, акимат не имеет права останавливать ее финансирование. В данный момент они требуют, чтобы акимат предоставил им официальное уведомление о том, что финансирование программы будет прекращено. Они также заявляют, что поставщикам до сих пор не оплатили услуги за июнь, июль и август. 
 
Напомним, 28 июня активисты госпрограммы "АртСпорт" написали открытое обращение к генпрокурору и президенту РК, в котором выступили против поправок в программу, внесенных Министерством культуры и спорта. По их мнению, в настоящее время права 85% детей, желающих посещать бесплатные кружки и секции, нарушены.
 
Позже решить вопрос финансирования программы "АртСпорт" потребовали депутаты. 
 
В итоге приказ главы Министерства культуры и спорта Даурена Абаева по поправкам в программу "АртСпорт" были отозваны. Однако начались проблемы с финансированием программы. В ряде регионов акиматы отказались платить поставщикам услуг и регистрировать новые ваучеры. 
 
Между активистами и чиновниками началось настоящее противостояние. При этом в Нур-Султане удалось добиться продолжения финансирования, а в акимате Алматы заявили, что в бюджете денег нет, но будет разработан некий альтернативный вариант программы "АртСпорт". В акимате также рассказали о серьезных недоработках платформы подушевого финансирования "АртСпорт", и о том, что программа не пригодна для промышленной эксплуатации. 
 
В Шымкенте руководство городского управления культуры, развития языков и архивов и другие должностные лица через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу "АртСпорт". 
 
Множественные нарушения в реализации программы "АртСпорт" также были выявлены в ВКО. 
 
Ранее разработчики платформы "АртСпорт" заявили, что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах. 
 
Между тем министр культуры и спорта Даурен Абаев заявил, что казахстанские дети продолжат заниматься по программе "АртСпорт". 

 

Экс-чиновник Минобразования РК обвинил в российской пропаганде школьный шеврон

31.08.2022, 13:28 32026
Экс-чиновник Минобразования РК обвинил в российской пропаганде школьный шеврон
Фото: facebook/Мурат Абенов
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Бывший вице-министр Министерства образования и науки Республики Казахстана Мурат Абенов заявил о российской пропаганде в одной из школ Алматы на основании того, что школьный шеврон содержит изображение российского флага рядом с казахстанским, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Российская пропаганда в государственной школе N38 Алматы (директор госпожа Досаева) заставляют детей носить шевроны с флагом РФ", - написал на своей странице в Сети Мурат Абенов. 

 
Кроме того, экс-чиновник заявил о нарушении прав ребенка. 
 

Требовать от детей носить шеврон с флагом чужой страны, только на языке чужой страны - это нарушение прав ребенка. Его должны воспитывать в уважение к казахскому языку и флагу РК", - заявил он. 

 
Между тем в управлении образования города Алматы сообщили, что с нового, 2022-2023 учебного года данная эмблема отменена. При этом в сообщении не указывается, на каком основании, когда и кем было принято решение об отмене данной эмблемы. 
 
Также подчеркивается, что действующий директор гимназии назначена в 2017 году и никаких родственных связей с акимом города не имеет. 
 
По данным управления, в 1994 году школе был присвоен статус "школа-гимназия". 
 
В июле 1998 года на основании пункта 1.7 протокольного совещания у премьер-министра РК по вопросам двусторонних отношений с РФ присвоен статус "казахстанско-российская гимназия". 
 
В 2001 году года гимназии присвоено имя русского ученого Михаила Ломоносова, с 2011 года учебное заведение стало коммунальным государственным учреждением "Казахстанско-российская гимназия № 38 имени Михаила Васильевича Ломоносова" управления образования города Алматы. 
 
По информации ведомства, шеврон учащегося 38-й гимназии был утвержден на заседании администрации и представителей родительского комитета в 2010-2011 учебном году директором гимназии Акмагамбетовой. 
 
Стоит отметить, что многие учебные заведения в Казахстане имеют изображения государственных флагов "чужих стран" на своих эмблемах. Данные факты ранее и сейчас не вызывают никаких нареканий у государства и общественности. 


vk/Казахско-немецкий политехнический колледж
     
kau.kz

 

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