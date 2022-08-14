Дело LRT направляется в суд

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НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Прокуратура Нур-Султана по результатам изучения уголовного дела в отношении экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова, председателя правления ТОО "Астана LRT" Талгата Ардана и их сообщников приняла решение об утверждении обвинительных актов по ним, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время в порядке статьи 304 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) обвинительные акты вручены под расписку всем участникам уголовного процесса, в том числе защитникам обвиняемых Султанбекова и Ардана, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Султанбеков и Ардан скрываются за рубежом и уклоняются от явки, в связи с чем прокуратура, руководствуясь частью 2 статьи 304 УПК, публикует настоящее сообщение о направлении уголовного дела в отношении них в суд", - добавили в ведомстве.
Ранее прокуратура в соответствии с требованиями УПК посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных СМИ уведомила Султанбекова и Ардана о необходимости явки на допрос и для объявления постановления о квалификации их деяний. Однако в назначенное время Султанбеков и Ардан не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.
Отмечается, что действующее законодательство предусматривает разбирательство дела в суде в отсутствие подсудимого, когда подсудимый находится вне пределов РК и уклоняется от явки в суд (статья 335 УПК).